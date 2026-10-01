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Transporte Eleições 2026: Grande Recife reforça frota de ônibus para o 1º turno Sistema contará com 1.308 veículos e 13.473 viagens no domingo (04); reforço representa aumento de 47% na frota e de 37% no número de viagens

O Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) programou o reforço da operação de ônibus no próximo domingo (04), data do 1º turno das Eleições 2026. Ao todo, serão disponibilizados 1.308 veículos, responsáveis pela realização de 13.473 viagens.

Em comparação com a operação habitual dos domingos, o planejamento representa um acréscimo de 419 veículos e 3.603 viagens. Percentualmente, a frota será ampliada em 47%, enquanto o número de viagens terá aumento de 37%. Atualmente, a operação regular dos domingos na Região Metropolitana do Recife conta com 889 veículos e 9.870 viagens.

O reforço na programação busca facilitar o deslocamento dos passageiros para os locais de votação e o retorno para suas residências. A operação será acompanhada sob a supervisão da Fiscalização do CTM, responsável pelo monitoramento do serviço.

“Estamos trabalhando para garantir que os passageiros tenham uma oferta adequada de transporte no domingo de votação. A operação foi planejada considerando a movimentação esperada e tem como principal objetivo facilitar o deslocamento dos usuários até os locais de votação e, posteriormente, o retorno para suas residências. Nossa prioridade é oferecer um serviço organizado e com maior disponibilidade durante todo o dia”, afirma o Presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Matheus Freitas.

Gratuidade

Vale ressaltar que os passageiros terão gratuidade ao longo do dia de votação, válido das 4h às 19h nos ônibus convencionais, no sistema BRT e nas linhas do Serviço Complementar, incluindo as linhas interbairros.



Os usuários que possuem o cartão VEM, de qualquer modalidade, poderão utilizá-lo normalmente para liberar a catraca, sem cobrança de tarifa durante o período de gratuidade. Quem não tiver o cartão poderá solicitar a liberação diretamente ao motorista.

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