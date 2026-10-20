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RECIFE Eleições 2026: Recife abre creches municipais para acolher crianças no dia da votação Iniciativa disponibiliza 136 unidades no domingo (25), das 8h às 13h, com alimentação e atividades recreativas para garantir a votação dos responsáveis

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, abriu, nesta terça-feira (20), as inscrições para a ação de acolhimento de crianças nas unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, neste domingo (25), dia da votação do segundo turno das eleições.



As solicitações devem ser feitas exclusivamente pela internet até às 12h desta quarta-feira (21). A ação é destinada a alunos já matriculados na rede municipal.





No domingo da eleição, das 8h às 13h, 136 unidades de educação infantil estarão abertas oferecendo alimentação e atividades lúdicas.



A mobilização contará com a atuação de cerca de mil trabalhadores da educação para garantir um ambiente seguro enquanto pais e responsáveis se deslocam aos locais de votação.

Recife abre creches municipais para acolher crianças no dia da votação | Foto: Marcos Pastich / PCR Imagem



Somente crianças previamente inscritas poderão participar do acolhimento. Para efetuar a inscrição, os responsáveis devem acessar o sistema oficial informando o CPF ou a matrícula da criança, onde também é possível escolher uma das unidades abertas mais próximas.



As unidades contempladas atendem, atualmente, cerca de 21 mil crianças matriculadas e fazem parte de uma rede que alcança aproximadamente 40 mil famílias.

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