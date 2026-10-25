Eleições 2026: tarifa zero nos ônibus do Grande Recife é estendida até as 21h30; entenda
A gratuidade é válida para todas as linhas do sistema
O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano estendeu a gratuidade nas viagens do sistema de transporte público até as 21h30, para garantir o deslocamento dos eleitores, após o Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogar o horário de encerramento da eleição neste domingo (25).
A gratuidade é válida para todas as linhas do sistema, incluindo a 160 – Gaibu/Barra de Jangada (Opcional), os BRTs, inclusive nas estações, e as linhas interbairros.
No entanto, as linhas opcionais 191 e 195 não serão gratuitas. Os passageiros dessas linhas poderão utilizar gratuitamente a 198 – Ipojuca/TI Cabo, com integração à 185 – TI Cabo/Recife.
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Para utilizar o serviço durante o período, os usuários não devem utilizar o Cartão VEM. O acesso aos ônibus será feito diretamente pela catraca, que será liberada pelo motorista.