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Eleições 2026

Eleições 2026: tarifa zero nos ônibus do Grande Recife é estendida até as 21h30; entenda

A gratuidade é válida para todas as linhas do sistema

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ara utilizar o serviço durante o período, os usuários não devem utilizar o Cartão VEMara utilizar o serviço durante o período, os usuários não devem utilizar o Cartão VEM - Foto: CTM/Divulgação

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano estendeu a gratuidade nas viagens do sistema de transporte público até as 21h30, para garantir o deslocamento dos eleitores, após o Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogar o horário de encerramento da eleição neste domingo (25). 

A gratuidade é válida para todas as linhas do sistema, incluindo a 160 – Gaibu/Barra de Jangada (Opcional), os BRTs, inclusive nas estações, e as linhas interbairros.

No entanto, as linhas opcionais 191 e 195 não serão gratuitas. Os passageiros dessas linhas poderão utilizar gratuitamente a 198 – Ipojuca/TI Cabo, com integração à 185 – TI Cabo/Recife.

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Para utilizar o serviço durante o período, os usuários não devem utilizar o Cartão VEM. O acesso aos ônibus será feito diretamente pela catraca, que será liberada pelo motorista.

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