A- A+

Internacional Eleições em Israel seguem indefinidas, sem nenhum partido conquistando maioria no parlamento De acordo com uma pesquisa feita pelo Canal 12 de Israel, o bloco de oposição, liderado por Gadi Eisenkot, conquistou 52 assentos no parlamento do país, enquanto o bloco de Netanyahu conseguiu apenas 50

As eleições em Israel seguem indefinidas. Pesquisas de boca de urna apontam uma rejeição ao atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, indicando que os oponentes dele conquistaram uma sólida maioria no parlamento, de acordo com a Associated Press.

De acordo com uma pesquisa feita pelo Canal 12 de Israel, o bloco de oposição, liderado por Gadi Eisenkot, conquistou 52 assentos no parlamento do país, enquanto o bloco de Netanyahu conseguiu apenas 50. Os partidos árabes, por sua vez, conquistaram 18 assentos. A maioria para formar um governo, no entanto, é de 61 cadeiras.

A possibilidade de esses partidos distintos formarem um governo é incerta e provavelmente exigirá semanas de negociações.

Eisenkot, ex-chefe militar, afirmou que os resultados apontam para uma falta de confiança no governo de Netanyahu e que vai agir para realizar substituições "imediatamente" para formar um "governo sionista comprometido com o serviço militar obrigatório o mais rápido possível".

*Com informações de Associated Press

Veja também