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Internacional

Eleições em Israel seguem indefinidas, sem nenhum partido conquistando maioria no parlamento

De acordo com uma pesquisa feita pelo Canal 12 de Israel, o bloco de oposição, liderado por Gadi Eisenkot, conquistou 52 assentos no parlamento do país, enquanto o bloco de Netanyahu conseguiu apenas 50

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A eleição acontece em um momento em que Israel parece cada vez mais isolado no cenário mundial,A eleição acontece em um momento em que Israel parece cada vez mais isolado no cenário mundial, - Foto: Hazem Bader/AFP

As eleições em Israel seguem indefinidas. Pesquisas de boca de urna apontam uma rejeição ao atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, indicando que os oponentes dele conquistaram uma sólida maioria no parlamento, de acordo com a Associated Press.

De acordo com uma pesquisa feita pelo Canal 12 de Israel, o bloco de oposição, liderado por Gadi Eisenkot, conquistou 52 assentos no parlamento do país, enquanto o bloco de Netanyahu conseguiu apenas 50. Os partidos árabes, por sua vez, conquistaram 18 assentos. A maioria para formar um governo, no entanto, é de 61 cadeiras.

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A possibilidade de esses partidos distintos formarem um governo é incerta e provavelmente exigirá semanas de negociações.

Eisenkot, ex-chefe militar, afirmou que os resultados apontam para uma falta de confiança no governo de Netanyahu e que vai agir para realizar substituições "imediatamente" para formar um "governo sionista comprometido com o serviço militar obrigatório o mais rápido possível".

*Com informações de Associated Press

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