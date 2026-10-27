Eleições em Israel seguem indefinidas, sem nenhum partido conquistando maioria no parlamento
De acordo com uma pesquisa feita pelo Canal 12 de Israel, o bloco de oposição, liderado por Gadi Eisenkot, conquistou 52 assentos no parlamento do país, enquanto o bloco de Netanyahu conseguiu apenas 50
As eleições em Israel seguem indefinidas. Pesquisas de boca de urna apontam uma rejeição ao atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, indicando que os oponentes dele conquistaram uma sólida maioria no parlamento, de acordo com a Associated Press.
De acordo com uma pesquisa feita pelo Canal 12 de Israel, o bloco de oposição, liderado por Gadi Eisenkot, conquistou 52 assentos no parlamento do país, enquanto o bloco de Netanyahu conseguiu apenas 50. Os partidos árabes, por sua vez, conquistaram 18 assentos. A maioria para formar um governo, no entanto, é de 61 cadeiras.
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A possibilidade de esses partidos distintos formarem um governo é incerta e provavelmente exigirá semanas de negociações.
Eisenkot, ex-chefe militar, afirmou que os resultados apontam para uma falta de confiança no governo de Netanyahu e que vai agir para realizar substituições "imediatamente" para formar um "governo sionista comprometido com o serviço militar obrigatório o mais rápido possível".
*Com informações de Associated Press