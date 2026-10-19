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ESTADOS UNIDOS Eleições EUA: asiático-americanos estão desiludidos com Trump, dando vantagem aos democratas Cerca de um quarto dos adultos AAPI aprova o desempenho geral de Trump, e apenas cerca de 2 em cada 10 aprovam sua condução da economia

Uma nova pesquisa AP-NORC/AAPI Data indica que adultos asiático-americanos, nativos havaianos e habitantes das ilhas do Pacífico (AAPI) ficaram mais desiludidos com o presidente dos EUA, Donald Trump, e com os republicanos às vésperas das eleições legislativas de 3 de novembro de 2026, dando aos democratas vantagem em temas como economia e saúde. O levantamento foi realizado de 8 a 15 de setembro de 2026 por AAPI Data e pelo The Associated Press-NORC Center.

Cerca de um quarto dos adultos AAPI aprova o desempenho geral de Trump, e apenas cerca de 2 em cada 10 aprovam sua condução da economia - justamente o assunto que a grande maioria desse eleitorado considera central para o voto. Aproximadamente 9 em cada 10 classificam a economia como um dos temas mais importantes da eleição e cerca de 8 em cada 10 dizem o mesmo do custo de vida. Saúde aparece em seguida, apontada por cerca de 7 em cada 10 dos entrevistados.

Já temas como política externa, crime, imigração, lisura eleitoral e clima ficam atrás por volta de metade ou menos dos interessados, dependendo do tema.

A aprovação econômica de Trump entre AAPI caiu cerca de 10 pontos porcentuais ao longo do ano, e a visão favorável sobre ele teria recuado de cerca de 4 em 10 no fim de 2024 para cerca de 3 em 10 agora, segundo a pesquisa.

Embora os AAPI confiem mais nos democratas do que nos republicanos em várias áreas, a imagem do Partido Democrata segue dividida, sendo que 48% têm impressão desfavorável e 44% favorável. Já o Partido Republicano enfrenta rejeição maior: cerca de dois terços têm visão desfavorável e apenas cerca de um quarto o vê como favorável.

A pesquisa também aponta preocupações com integridade eleitoral. Cerca de metade dos entrevistados vê como "grande problema" impedir que pessoas elegíveis votem, e cerca de dois terços consideram "grande problema" tentativas de governos estrangeiros de influenciar resultados. Cerca de metade também está muito preocupada com desinformação e disputas judiciais sobre o resultado.

Foram entrevistados 1.023 adultos integrantes do grupo AAPI, com margem de erro de aproximadamente 4,7 pontos porcentuais.

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