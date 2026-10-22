Eleições EUA: Jeffries afirma que os democratas estão 'à beira' de conquistar a Câmara
Líder democrata tem percorrido o país, passando por mais de 50 cidades, em campanha pelos democratas da Câmara, que buscam derrotar os republicanos e recuperar a maioria
O líder democrata Hakeem Jeffries afirmou que o Partido Democrata está prestes a retomar o controle da Câmara, a poucos dias das eleições de meio de mandato, que definirão o controle do Congresso pelo restante do mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.
"Quando esta tempestade passar - e ela vai passar -, aqueles de nós que serviram no Congresso durante este período farão parte da construção de um capítulo melhor nos Estados Unidos. Essa é a missão. E o fracasso não é uma opção", declarou à Associated Press.
Jeffries está a caminho de se tornar presidente da Câmara caso os democratas conquistem o poder e o elejam para o cargo - uma das posições de maior influência nos EUA, por ser a segunda na linha de sucessão presidencial.
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Ele tem percorrido o país, passando por mais de 50 cidades, em campanha pelos democratas da Câmara, que buscam derrotar os republicanos e recuperar a maioria.
Jeffries pode entrar para a história como o primeiro norte-americano negro a ocupar o posto de presidente da Câmara. Fonte: Associated Press.