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Estados Unidos Eleições EUA: jovens usam voto para Câmara como protesto contra Trump, aponta pesquisa Segundo a AP Voter Poll, cerca de 7 em cada 10 eleitores com menos de 30 anos afirmaram ter votado no candidato democrata em seu distrito, enquanto 3 em cada 10 apoiaram o republicano

Os eleitores mais jovens dos Estados Unidos se afastaram dos republicanos nas eleições de meio de mandato e usaram o voto para a Câmara dos Representantes como forma de expressar insatisfação com o presidente dos EUA, Donald Trump, segundo pesquisa da Associated Press (AP). O movimento representa uma reversão em relação à eleição presidencial de 2024, quando o republicano conquistou apoio significativo nessa faixa etária.

Segundo a AP Voter Poll, cerca de 7 em cada 10 eleitores com menos de 30 anos afirmaram ter votado no candidato democrata em seu distrito, enquanto 3 em cada 10 apoiaram o republicano. Há dois anos, o eleitorado mais jovem havia se dividido de maneira aproximadamente equilibrada entre Trump e a então vice-presidente Kamala Harris.

A oposição ao presidente foi uma das principais motivações dos jovens. A maioria dos eleitores com menos de 30 anos afirmou ter utilizado o voto para a Câmara para manifestar descontentamento com Trump. Metade dos americanos entre 18 e 29 anos também declarou sentir frustração com os rumos do país, em comparação com 35% daqueles com 65 anos ou mais.

No conjunto do eleitorado, aproximadamente 4 em cada 10 disseram ter votado para expressar oposição a Trump, enquanto menos de 2 em cada 10 buscaram demonstrar apoio ao presidente. Outros 4 em cada 10 afirmaram que o republicano não influenciou sua decisão

Apesar da mudança, os menores de 30 anos representaram apenas 1 em cada 10 eleitoras nas eleições desta terça-feira, o que limita o impacto do movimento nas urnas. A pesquisa ouviu cerca de 80 mil eleitores nos 50 Estados norte-americanos.

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