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Estados Unidos

Eleições EUA: jovens usam voto para Câmara como protesto contra Trump, aponta pesquisa

Segundo a AP Voter Poll, cerca de 7 em cada 10 eleitores com menos de 30 anos afirmaram ter votado no candidato democrata em seu distrito, enquanto 3 em cada 10 apoiaram o republicano

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Participantes reagem à apuração dos votos do candidato democrata ao Senado dos EUA, Troy Jackson, durante uma festa de acompanhamento da apuração das eleições de meio de mandato organizada pelos democratas do Maine no Holiday Inn Portland Participantes reagem à apuração dos votos do candidato democrata ao Senado dos EUA, Troy Jackson, durante uma festa de acompanhamento da apuração das eleições de meio de mandato organizada pelos democratas do Maine no Holiday Inn Portland  - Foto: Getty Images via AFP

Os eleitores mais jovens dos Estados Unidos se afastaram dos republicanos nas eleições de meio de mandato e usaram o voto para a Câmara dos Representantes como forma de expressar insatisfação com o presidente dos EUA, Donald Trump, segundo pesquisa da Associated Press (AP). O movimento representa uma reversão em relação à eleição presidencial de 2024, quando o republicano conquistou apoio significativo nessa faixa etária.

Segundo a AP Voter Poll, cerca de 7 em cada 10 eleitores com menos de 30 anos afirmaram ter votado no candidato democrata em seu distrito, enquanto 3 em cada 10 apoiaram o republicano. Há dois anos, o eleitorado mais jovem havia se dividido de maneira aproximadamente equilibrada entre Trump e a então vice-presidente Kamala Harris.

A oposição ao presidente foi uma das principais motivações dos jovens. A maioria dos eleitores com menos de 30 anos afirmou ter utilizado o voto para a Câmara para manifestar descontentamento com Trump. Metade dos americanos entre 18 e 29 anos também declarou sentir frustração com os rumos do país, em comparação com 35% daqueles com 65 anos ou mais.

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No conjunto do eleitorado, aproximadamente 4 em cada 10 disseram ter votado para expressar oposição a Trump, enquanto menos de 2 em cada 10 buscaram demonstrar apoio ao presidente. Outros 4 em cada 10 afirmaram que o republicano não influenciou sua decisão

Apesar da mudança, os menores de 30 anos representaram apenas 1 em cada 10 eleitoras nas eleições desta terça-feira, o que limita o impacto do movimento nas urnas. A pesquisa ouviu cerca de 80 mil eleitores nos 50 Estados norte-americanos.

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