Eleições EUA: Sete brasileiros são eleitos no Legislativo de 4 Estados americanos

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Brasileiros saíram vitoriosos das eleições americanas. Literalmente. Sete candidatos à eleição ou reeleição nas câmaras legislativas de quatro Estados americanos venceram a corrida eleitoral. Um dos desafios enfrentados pela veterana democrata Rita Mendes, reeleita para o terceiro mandato na assembleia de Massachusetts, foi convencer o eleitor brasileiro no Estado, onde o candidato Flávio Bolsonaro (PL) venceu a corrida presidencial. Ela conta que, por se identificarem com a direita brasileira, esses eleitores entendiam que seria natural optar pelos candidatos republicanos apoiados pelo presidente Donald Trump.

Mendes conta que o esforço foi mostrar como a vida havia mudado sob o governo Trump. "Muitos dos imigrantes também viveram a jornada típica do imigrante. Ficaram indocumentados por algum tempo até se regularizar. Muitos dos brasileiros aqui são empresários, pagadores de impostos e grandes empregadores", afirmou a deputada reeleita em Massachusetts e ex-vereadora.

"Sonhamos com algo, mas ganhamos muito mais. Vimos que as pessoas realmente se importam e que se organizaram", conta Lorena Betts, eleita pelo partido democrata para o primeiro mandato no Estado de Massachusetts. Assim como Mendes, Betts tem entre as causas pelas quais luta a imigração. O tema sensibilizou imigrantes e não-imigrantes porque a campanha republicana havia prometido deportar as pessoas sem documentação regular que cometiam crimes, mas o governo passou a perseguir "famílias trabalhadoras". "Muitas pessoas me procuraram para poder atuar nesse tema. Conseguimos aprovar o Protect Act com a governadora reeleita, a democrata Maura Healey, que proíbe que a polícia aborde os imigrantes em lugares como escolas", disse Mendes.

Betts, que chegou nos Estados Unidos em 2011 para trabalhar e estudar como au pair, conta que as urnas entregaram dois resultados. "Nessa eleição, fizemos uma campanha forte de base, e conseguimos duas coisas. Uma é que as pessoas se importam com o que está acontecendo no país. A outra é que conseguimos nos organizar, engajar", diz a deputada estadual eleita. A brasileira, que cresceu no Mato Grosso e trocou a carreira em enfermagem no interior paulista pela de tradutora e intérprete nos Estados Unidos, enxerga um outro quadro eleitoral para 2028. "Há uma mensagem muito clara dessas eleições. O status atual, a forma como as pessoas e as comunidades são tratadas não é aceitável", afirma.

Flórida: reduto republicano

O fluminense Felipe Sousa-Lazaballet venceu a eleição pelo 42º distrito da Flórida e festejou nas redes sociais. "Cheguei aqui sem documentos, sem nada em meu nome, e agora terei o privilégio incrível de lutar pelos meus amigos e vizinhos como representante eleito", escreveu Sousa-Lazaballet. O deputado eleito foi beneficiado pelo programa Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), sigla em inglês para Ação Diferida para Chegadas na Infância, criado durante o governo do então presidente Barack Obama. Em 2020, ele obteve o green card, antes de se naturalizar americano no ano seguinte.

Essa é a primeira vez que a assembleia legislativa da Flórida vai contar com um brasileiro. O deputado eleito pelo partido democrata venceu em um dos Estados onde os republicanos mantiveram sua força. Em meio à onda azul (cor do partido democrata) que lavou redutos historicamente vermelhos, a Flórida elegeu um governador republicano, Byron Donalds, apoiado pelo presidente Donald Trump. Além de Donalds, o eleitor da Flórida elegeu outra liderança republicana, Ashley Moody, para a cadeira no Senado.

Em Massachusetts, outros dois brasileiros conseguiram uma cadeira no Legislativo do Estado para o mandato de dois anos que começa em janeiro: o pernambucano Danillo Sena se reelegeu e a também mineira Priscila Sousa assume uma cadeira na assembleia estadual no início do ano que vem.

No vizinho Connecticut, o mineiro Farley Santos também se reelegeu. Assim como Sousa-Lazaballet, Santos chegou aos Estados Unidos ainda menor de idade e percorreu o caminho que muitos imigrantes seguem. Ficou algum tempo sem visto no país até regularizar sua documentação. Em Nevada, a também fluminense Elaine Marzola concorreu e ganhou um novo mandato no Legislativo estadual.

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