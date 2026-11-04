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Big Techs Eleições EUA: Vitória democrata eleva risco regulatório para big techs e data centers Com maioria na Câmara, democratas ampliam perspectiva de maior regulação do setor de inteligência artificial

A vitória democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos abre uma nova frente de incerteza para os investimentos em inteligência artificial (IA), com perspectiva de maior regulação sobre o setor e restrições à construção de data centers.

Embora a pressão possa desacelerar a expansão da infraestrutura tecnológica no país, empresas já estabelecidas, como Amazon, Microsoft e Alphabet, podem sair relativamente fortalecidas diante de barreiras maiores para novos concorrentes.

As três empresas já têm grandes operações de computação em nuvem, capacidade financeira para investir e uma base de clientes estabelecida. Para a analista do setor de tecnologia do banco de investimento Needham & Companhia Laura Martin, novos entrantes no setor podem ter mais dificuldade de se estabelecer diante de uma nova realidade com regras mais restritivas.

As ações das três grandes provedoras de computação em nuvem avançavam por volta das 15h28 (horário de Brasília). A Amazon, que oferece serviços de nuvem por meio da Amazon Web Services (AWS), subia 7,41%, enquanto a Microsoft, dona da plataforma Azure, registrava alta de 6,63%. A Alphabet, controladora do Google e provedora do Google Cloud, avançava 4,09%.

Na contramão das gigantes, empresas menores ligadas à operação de data centers registravam perdas. Caso de destaque é a CoreWeave, com queda de mais de 8%.

Entre as fornecedoras de componentes para essa infraestrutura, a Marvell caía 8,26%, enquanto a Micron perdia 5,46%. A Nvidia, principal fornecedora de chips para aplicações de inteligência artificial, recuava 1,25%.

O novo cenário político traz perspectiva de maior fiscalização, audiências e questionamentos de congressistas sobre as práticas das grandes empresas de tecnologia.

Para o gestor da Jupiter Asset Management, Amadeo Aletorn, o avanço democrata deve ampliar o escrutínio sobre as ações do governo e aumentar a pressão política por medidas regulatórias.

O resultado também pode dificultar a execução da agenda do Executivo, mas não representa, por si só, uma mudança estrutural no ambiente de negócios, segundo a avaliação do gestor.

Na avaliação da economista política da Aberdeen Lizzy Galbraith, o resultado eleitoral aumenta a possibilidade de iniciativas federais para regular a inteligência artificial e a construção de data centers.

Entre as alternativas em discussão estão mudanças nos incentivos fiscais e regras mais rigorosas para licenciamento e planejamento de novos empreendimentos.

O UBS aponta em relatório que, embora o terreno regulatório fique mais hostil para as big techs, com potencial volatilidade nas ações do setor, o resultado não altera de forma significativa os fundamentos das companhias no médio prazo.

Para o banco, as incertezas políticas não são suficientes, neste momento, para justificar mudanças nas carteiras de investimento.

O UBS também pondera que, no caso dos data centers, decisões de governos estaduais, como o do Texas, podem ter impacto mais direto sobre a expansão dos projetos do que eventuais medidas do Congresso americano.

Pressão sobre data centers e Musk

O analista de Wedbush Dan Ives avalia que a vitória democrata criará obstáculos à expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA) nos próximos dois anos, especialmente no Texas, que concentra parcela relevante dos projetos planejados.

O Estado ganhou importância na discussão após a eleição da governadora democrata Gina Hinojosa, que defendeu uma moratória para novos projetos de data centers até que sejam aprovadas regras que ampliem as proteções às comunidades locais, além do fim de incentivos fiscais ao setor.

O senador eleito James Talarico, também democrata, defendeu maior regulação sobre a atividade.

A mudança política coloca sob pressão os planos de Elon Musk, que transferiu para o Texas as sedes da Tesla e da SpaceX.

A companhia que fabrica foguetes anunciou em agosto um investimento de mais de US$ 16,8 bilhões na primeira fase da Terafab, uma fábrica de semicondutores no condado de Grimes, no Texas, planejada para atender à demanda por chips de IA e aplicações espaciais.

O empreendimento recebeu a promessa de US$ 30 milhões em incentivos estaduais. Embora não seja um data center, o projeto integra a estratégia de expansão da infraestrutura de IA do empresário e pode enfrentar maior resistência política.

A eleição também representou um revés político para Musk, que destinou recursos em apoio a candidatos republicanos. No mercado, as ações da SpaceX recuavam 4,03%, enquanto os papéis da Tesla caíam 2,50%.

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