turquia Eleições gerais na Turquia serão em 14 de maio, anuncia Erdogan Data faz referência à vitória eleitoral do Partido Democrata em 1950

As eleições presidenciais e legislativas na Turquia serão realizadas em 14 de maio, após o mês sagrado do Ramadã — anunciou o presidente Recep Tayyip Erdogan nesta quarta-feira (18), referindo-se à vitória eleitoral do Partido Democrata (conservador) em 1950.

Sem anunciar claramente o dia das eleições, Erdogan deu a entender que acontecerão "73 anos" após a vitória do Partido Democrata em 1950.

"Nossa nação responderá à Mesa dos Seis no mesmo dia de 73 anos atrás", disse ele em uma reunião com membros de sua legenda, AKP, ao mencionar a aliança de seis partidos formada pela oposição.

