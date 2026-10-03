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ESTADOS UNIDOS Eleições nos EUA: Trump faz comício em Ohio para impulsionar Jon Husted ao Senado O republicano iniciou o que descreve como uma "ofensiva intensiva" de 32 dias antes do pleito de 3 de novembro, passando na última semana por Estados fortemente republicanos

Após alguns dias de campanha em redutos conservadores seguros, o presidente dos EUA, Donald Trump, leva, neste sábado, a sua turnê das eleições de meio de mandato para Ohio, Estado decisivo que abriga uma das disputas mais importantes para o Senado neste ciclo eleitoral de meio de mandato.

O republicano iniciou o que descreve como uma "ofensiva intensiva" de 32 dias antes do pleito de 3 de novembro, passando na última semana por Estados fortemente republicanos como Texas, Oklahoma e Alabama. O comício deste sábado ocorre nos arredores de Dayton, Ohio, onde fará campanha por candidatos-chave em disputas acirradas para a Câmara dos Representantes, o Senado e o governo do estado.

Talvez a mais crucial dessas disputas seja a corrida pelo Senado O senador republicano Jon Husted - nomeado para preencher a vaga deixada pelo atual vice-presidente JD Vance - concorre para conquistar o mandato em definitivo. Provavelmente não há caminho para os Democratas obterem a maioria no Senado sem conquistar Ohio, onde o ex-senador Sherrod Brown (que cumpriu três mandatos) tenta retornar à casa após perder para o republicano Bernie Moreno dois anos atrás.

Desde o ano passado, os Democratas apontam Ohio, junto com Carolina do Norte e Maine, como locais-chave para conquistar o controle do Senado. E, nesta semana, o chefe do braço de campanha republicano para o Senado afirmou que Ohio está entre as 10 disputas decisivas que estão "ao alcance da vitória".

"A boa notícia para nós é que Jon Husted é alguém que sabe fechar a fatura", disse aos repórteres o senador Tim Scott, presidente do Comitê Senatorial Republicano Nacional. "Estamos vendo a diferença que existia entre os dois candidatos - que era de apenas alguns pontos - desaparecer; agora a disputa está praticamente empatada. É uma briga acirradíssima, como dizemos na Carolina do Sul."

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