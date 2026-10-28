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2º TURNO Eleições 2026: número de passageiros dobra na RMR e cresce até 60% no Interior com ônibus gratuitos De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), foram realizadas 13.659 viagens, que transportaram mais de 730 mil passageiros

A gratuidade de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR) mais do que dobrou o número de passageiros no último domingo (25), dia do 2º turno das eleições. As viagens intermunicipais, que também foram livres de pagamento, cresceram em até 60%.

De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), foram realizadas 13.659 viagens, que transportaram mais de 730 mil passageiros - um crescimento de 104,5% comparado a um domingo normal, como o registro de 27 de setembro, que teve 357 mil usuários de transporte público na região.

O número também supera em 9% o total de passageiros do 1º turno da eleição, em 4 de outubro, que também teve gratuidade de passagens e 670 mil usuários.

Na comparação com o segundo turno do pleito de 2024, quando foram transportadas 441 mil pessoas, o aumento foi de aproximadamente 66%.

"O Índice de Cumprimento de Viagens (ICV) no segundo turno foi de 94,15%, enquanto o Índice de Cumprimento de Frota (ICF) chegou a 99,18%, mantendo o patamar registrado no primeiro turno", completou o CTM.

Transporte intermunicipal

No transporte intermunicipal, de acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE), houve um crescimento médio de 60% nas linhas curtas e de 14% nas linhas longas, que atendem ao Sertão. Os dados são uma comparação com a movimentação registrada em um dia útil comum.

Transporte intermunicipal terá gratuidade e exigirá comprovante de voto e documento oficial. - Foto: Semobi/Divulgação

A pasta informou que, segundo dados preliminares das empresas que operam no estado, foram disponibilizadas 7.541 passagens. Desse total, 3.491 foram emitidas pela empresa 1002; 541 pela Rodotur; 1.037 pela Coletivos; e 1.886 pela Borborema.

Já a Viação Progresso, que opera no Sertão, informou à Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) que disponibilizou 586 passagens entre o domingo e o meio-dia da segunda-feira (26).

"Ao longo do processo, fomos afinando as coisas, conversando com as empresas e fazendo os ajustes necessários. Toda a nossa equipe técnica, administrativa e jurídica ficou de plantão para garantir o bom funcionamento do transporte no domingo", afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.

Gratuidade

Para utilizar a gratuidade, na ida ao local de votação, foi preciso apresentar o título de eleitor físico ou e-Título e um documento oficial com foto. Na volta, foi necessário mostrar o comprovante de votação e o bilhete gratuito de ida, além do documento de identificação.

O destino precisava ser a cidade onde a pessoa vota ou o município vizinho, se não houver rota disponível. Na Zona da Mata e no Agreste, os bilhetes foram válidos apenas no domingo (25). Já no Sertão, o retorno foi permitido até o meio-dia de segunda-feira (26), conforme determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), divulgada na noite do sábado (24).



No domingo, o Metrô do Recife também teve catracas liberadas, sem necessidade de pagar passagem. A gratuidade no transporte ferroviário serviu para as Linhas Centro e Sul. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que opera entre as estações Cajueiro Seco e Cabo, não funcionou na eleição.



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