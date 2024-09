A- A+

ELEIÇÕES 2024 Quaest no Rio: Paes tem 57%, Ramagem, 18%, e Tarcísio, 4% Foram ouvidas 1.140 eleitores entre 15 e 17 de setembro, com margem de erro de 3%

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem 57% das intenções de voto, segundo nova pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro (PL), tem 18% e o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) aparece com 4% da preferência dos eleitores.

O ex-deputado federal Cyro Garcia (PSTU) aparece com 2%. O deputado estadual Rodrigo Amorim (União), Marcelo Queiroz (PP) e Carol Sponza (Novo) têm 1%, cada. Juliete Pantoja (UP) e Henrique Simonard (PCO) não pontuaram. Votos em branco e nulos somam 10%, e 6% não sabem responder.

A Quaest fez entrevistas presenciais com 1.140 eleitores cariocas entre os dias 15 e 17 de setembro de 2024. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança e de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02944/2024.

