verba parlamentar Eleito por SP, Tiririca gastou mais de R$ 100 mil de verba parlamentar em 2023 com viagens ao Ceará Levantamento mostrou que o parlamentar comprou 75 bilhetes de avião para a viagens entre Brasília e Fortaleza no último ano legislativo

O deputado federal Tiririca (PL-SP), eleito pelo estado de São Paulo, gastou mais de R$ 100 mil de cota parlamentar de 2023 comprando passagens para o Fortaleza, capital do Ceará, seu estado natal. Um levantamento do portal Metrópoles, checado por OGLOBO, indicou que só no último ano legislativo, o parlamentar comprou através de deu gabinete 75 bilhetes de avião para a viagens entre Brasília, onde atua no Congresso, e o estado do Nordeste.

Ao todo, em 2023, o gabinete de Tiririca solicitou o reembolso de aproximadamente R$ 251 mil para gastos com passagens aéreas emitidas no nome do deputado e de seus assessores, para diferentes localidades do país. Do montante, apenas dois voos para São Paulo estavam no nome do político.

As constantes viagens do parlamentar para seu estado natal não aconteceram apenas em 2023. Em 2019, o Ministério Público Federal (MPF) em Brasília chegou a abrir um inquérito civil para investigar o uso irregular de fundos do gabinete de Tiririca para a realização de viagens particulares. À época, os gastos com passagens ultrapassam o valor de R$ 70 mil.

O regimento interno da Câmara estabelece que todos os recursos destinados à viagens dos políticos precisam ser justificados com atividades relativas ao exercício do mandato ou com locomoções para a base eleitoral de origem. Em nenhuma hipótese as regras preveem uso dos fundos para benefício pessoal em viagens particulares.

Em 2017, Tiririca fez seu primeiro discurso no plenário da Câmara dos Deputados e anunciou que desistiria da vida pública a partir do fim daquele mandato. Ele afirmou que não tentaria a reeleição em 2018 porque está “decepcionado” e com “vergonha” da política. Desde então, ele já se reelegeu duas vezes como deputado federal de São Paulo.

