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Pernambuco

Eleitor morre após votar no município de Cupira, no Agreste pernambucano

A seção onde o homem morreu foi temporariamente interditada 

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A sessão eleitoral da vítima fica na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, localizada no centro da cidadeA sessão eleitoral da vítima fica na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, localizada no centro da cidade - Foto: Reprodução/Google Street View

Na manhã deste domingo (4), um homem morreu dentro de uma seção eleitoral no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco. A sessão eleitoral da vítima fica na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, localizada no centro da cidade. 

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Segundo a Prefeitura da Cupira, a morte aconteceu por volta das 10h, logo após o eleitor concluir a votação. 

Identificado como José Roberto da Silva, de 68 anos de idade, o eleitor ainda estava na cabine de votação quando faleceu. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou ao local. 

A seção foi temporariamente suspensa e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada para isolar a área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML). Após a retirada da vítima, o serviço eleitoral foi retomado. 

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, foi uma morte natural, mas a investigação segue em andamento. 

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