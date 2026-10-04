Eleitor morre após votar no município de Cupira, no Agreste pernambucano
A seção onde o homem morreu foi temporariamente interditada
Na manhã deste domingo (4), um homem morreu dentro de uma seção eleitoral no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco. A sessão eleitoral da vítima fica na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, localizada no centro da cidade.
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Segundo a Prefeitura da Cupira, a morte aconteceu por volta das 10h, logo após o eleitor concluir a votação.
Identificado como José Roberto da Silva, de 68 anos de idade, o eleitor ainda estava na cabine de votação quando faleceu.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou ao local.
A seção foi temporariamente suspensa e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada para isolar a área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML). Após a retirada da vítima, o serviço eleitoral foi retomado.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, foi uma morte natural, mas a investigação segue em andamento.