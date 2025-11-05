A- A+

ESTADOS UNIDOS Eleitores da Califórnia aprovam mudança do mapa eleitoral para contra-atacar Trump Redistribuição temporária dos distritos eleitorais pode dar ao Partido Democrata cinco cadeiras adicionais na disputa pelo controle do Congresso

A Califórnia aprovou na terça-feira uma proposta para redistribuir seus distritos eleitorais, uma medida para contra-atacar os esforços do presidente Donald Trump para manipular os distritos nos estados governados por republicanos.

Os primeiros resultados mostram a vitória da proposta amplamente promovida como uma oportunidade para "dar uma lição em Trump".

Os eleitores aprovaram a 'Proposta 50' por uma margem de dois para um, segundo os primeiros resultados oficiais, e a imprensa americana projeta uma vitória por ampla maioria.

O resultado é uma grande vitória para o governador Gavin Newsom, que consolida sua liderança no Partido Democrata por sua disposição de enfrentar Trump.

A redistribuição temporária dos distritos eleitorais pode dar ao Partido Democrata cinco cadeiras adicionais na disputa pelo controle do Congresso dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato.

Eles afirmam que a proposta visa apenas equilibrar o jogo, após os republicanos do Texas aprovarem sua própria redistribuição distrital - sob pressão da Casa Branca - para ajudar a manter a maioria no Congresso, que, até agora, tem dado carta branca a Trump.

Os republicanos dizem que se trata de uma manobra de poder que privará os apoiadores do partido na Califórnia do seu direito ao voto, em um estado onde eles são amplamente superados pelos democratas.

“A votação inconstitucional sobre a redistribuição de distritos na Califórnia é uma FRAUDE GIGANTE, já que todo o processo, em particular a votação em si, é MANIPULADO”, publicou Trump em sua rede social nesta terça-feira.

“São devaneios de um idoso que sabe que está prestes a PERDER”, respondeu o governador da Califórnia.

Ao contrário de outros estados, a Califórnia abandonou a prática controversa de redesenhar os distritos eleitorais, usada pelos legisladores locais para beneficiar seu partido.

Em 2008, sob o governo do governador Arnold Schwarzenegger, os californianos votaram a favor de transferir o poder de modificar as margens distritais para uma comissão independente.

A nova proposta de Newsom busca deixar de lado esse sistema e retomar a prática partidária pelos próximos cinco anos.

As circunscrições eleitorais traçadas politicamente entrarão em vigor para todas as eleições até que o próximo censo defina os mapas.

