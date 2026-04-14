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TRANSPORTE Eleitores da Região Metropolitana do Recife terão transporte gratuito nos dias de votação Governo de Pernambuco confirmou a medida para os dois turnos de votação

Os eleitores da Região Metropolitana do Recife (RMR) poderão contar com transporte gratuito nas linhas operadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte durante as Eleições 2026.

A medida, válida tanto para o primeiro quanto para o eventual segundo turno, foi confirmada pelo Governo de Pernambuco ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) nesta terça-feira (13). O objetivo é facilitar o acesso às urnas, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade.

O esquema de horários e a logística de funcionamento das linhas no dia da eleição ainda serão detalhados pelo Grande Recife Consórcio. A iniciativa repete o modelo adotado com sucesso nas Eleições 2024, quando o governo estadual também atendeu à solicitação da Justiça Eleitoral para garantir a mobilidade dos votantes.

Além da RMR, o TRE-PE trabalha para expandir o benefício para o interior. A Corte enviou pedidos às prefeituras de Caruaru, Petrolina e Garanhuns - cidades que possuem sistemas de transporte por concessão - para que incluam em suas previsões orçamentárias os recursos necessários para viabilizar a passagem livre nos dias de votação deste ano.

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