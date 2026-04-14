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TRANSPORTE

Eleitores da Região Metropolitana do Recife terão transporte gratuito nos dias de votação

Governo de Pernambuco confirmou a medida para os dois turnos de votação

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Eleitores terão transporte gratuito na RMREleitores terão transporte gratuito na RMR - Foto: Divulgação / TRE-PE

Os eleitores da Região Metropolitana do Recife (RMR) poderão contar com transporte gratuito nas linhas operadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte durante as Eleições 2026.

A medida, válida tanto para o primeiro quanto para o eventual segundo turno, foi confirmada pelo Governo de Pernambuco ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) nesta terça-feira (13). O objetivo é facilitar o acesso às urnas, especialmente para a população em situação de vulnerabilidade.

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O esquema de horários e a logística de funcionamento das linhas no dia da eleição ainda serão detalhados pelo Grande Recife Consórcio. A iniciativa repete o modelo adotado com sucesso nas Eleições 2024, quando o governo estadual também atendeu à solicitação da Justiça Eleitoral para garantir a mobilidade dos votantes.

Além da RMR, o TRE-PE trabalha para expandir o benefício para o interior. A Corte enviou pedidos às prefeituras de Caruaru, Petrolina e Garanhuns - cidades que possuem sistemas de transporte por concessão - para que incluam em suas previsões orçamentárias os recursos necessários para viabilizar a passagem livre nos dias de votação deste ano.

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