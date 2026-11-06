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Direitos Humanos Eleitores do estado de Washington aprovam veto a atletas trans em equipes femininas Segundo esta iniciativa, as meninas que quiserem praticar esportes terão que se submeter a um exame físico nos órgãos reprodutivos ou a testes genéticos e hormonais

Os eleitores do estado de Washington aprovaram uma medida que proíbe as atletas transgênero de integrarem equipes esportivas femininas. Trata-se de uma derrota importante para a comunidade LGBT+ nas eleições de meio de mandato neste estado normalmente democrata.

Com cerca de 80% dos votos apurados nesta sexta-feira (6), aproximadamente 57% dos eleitores aprovaram a medida, enquanto 43% foram contrários. Os opositores admitiram a derrota.

A iniciativa exigirá a proibição de que meninas trans "compitam com e contra estudantes femininas".

A aprovação desta medida conservadora em um estado que habitualmente vota em democratas contrasta fortemente com os maus resultados dos republicanos nas eleições de meio de mandato de 3 de novembro.

Entre os opositores à medida havia alguns médicos, que afirmaram que ela "não está respaldada por diretrizes clínicas e criaria um estresse e dano injustificados para meninas jovens".

Segundo esta iniciativa, as meninas que quiserem praticar esportes terão que se submeter a um exame físico nos órgãos reprodutivos ou a testes genéticos e hormonais.

Nos últimos anos, mais da metade dos estados americanos promulgaram leis que restringem a participação de estudantes transgênero nos esportes.

A Suprema Corte dos Estados Unidos ratificou as proibições estaduais em junho.

A medida aprovada no estado de Washington foi considerada a mais extrema das quatro iniciativas similares aprovadas nas eleições desta semana. As outras foram aprovadas em Arizona, Nebraska e Colorado.

As atletas trans estão na mira dos legisladores republicanos e de grupos anti-LGBT+, que afirmam que sua participação em modalidades esportivas femininas é injusta.

Os defensores dos direitos civis responderam que estes esforços transformam em bode expiatório um grupo muito reduzido, formado em sua maioria por menores de idade, que já enfrentam discriminação e assédio.

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