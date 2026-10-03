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ESTADOS UNIDOS Eleitores dos EUA preferem democratas em temas-chave, mas duvidam de ambos os partidos Democratas ampliaram sua vantagem sobre os republicanos em questões centrais como custo de vida e economia

Os eleitores norte-americanos demonstram forte insatisfação com o presidente Donald Trump e o Partido Republicano antes das eleições de meio de mandato de 3 de novembro, mas também mantêm desconfiança quanto à capacidade dos democratas de resolver os principais problemas do país, de acordo com pesquisa Associated Press-NORC divulgada neste sábado.

O levantamento indica que os democratas ampliaram sua vantagem sobre os republicanos em questões centrais como custo de vida e economia. Entre os eleitores registrados, 38% consideram o Partido Democrata mais preparado para lidar com o custo de vida, enquanto 27% apontam o Partido Republicano.

Em fevereiro, as duas legendas apareciam empatadas na preferência do eleitorado no tema. Em relação à economia, cerca de 4 em cada 10 eleitores registrados preferem os democratas, ante 26% apurados em fevereiro.

A insatisfação com a oposição atual beneficia candidatos democratas, uma vez que a aprovação do governo Trump sobre o custo de vida e a gestão econômica permanece baixa. Além disso, cerca de 6 em cada 10 eleitores veem o Partido Republicano como voltado para "ajudar pessoas ricas e poderosas", contra 3 em cada 10 que dizem o mesmo sobre os democratas. O estudo mostra ainda que 55% dos eleitores consideram o Partido Republicano "muito extremo", ante 45% que aplicam o termo aos democratas.

Apesar da vantagem democrata nos temas econômicos, a pesquisa revela um ceticismo generalizado do eleitorado em relação à classe política. Apenas cerca de 2 em cada 10 eleitores registrados avaliam que descrições como "capaz de resolver problemas importantes" ou "focado em ajudar pessoas como eu" se aplicam bem ao Partido Democrata - patamar similar ao registrado pelo Partido Republicano. A sondagem AP-NORC ouviu 2.140 pessoas entre 24 e 28 de setembro. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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