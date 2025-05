Elétrico e luxuoso: conheça o papamóvel de Leão XIV

A- A+

O Papa Leão XIV iniciou oficialmente seu pontificado neste domingo (18) a bordo do papamóvel 100% elétrico. Mantendo o visual robusto e clássico da icônica Classe G, o papamóvel, desenvolvido especialmente para o Vaticano, é com base no Mercedes-Benz G580 EQ.



O veículo, que na Alemanha parte de 142 mil euros (R$ 896 mil, na cotação atual), foi personalizado à mão por equipes da Mercedes-Benz na Alemanha e na Itália.

O jipe foi equipado com uma série de adaptações especiais, incluindo um assento central ajustável em altura, cobertura removível para proteção em dias de chuva e uma porta traseira redesenhada para facilitar o acesso do Pontífice.

O Classe G elétrico do Vaticano pode rodar 473 km sem emitir poluentes. Seu conjunto de motores elétricos desenvolve 587 cv de potência e 118 kgfm de torque. Podendo chegar a 100 km/h em 4,8 segundos.

Elétrico e luxuoso: saiba os detalhes

O brasão oficial de Leão XIV, inserido no modelo, marca a principal diferença em relação ao papamóvel anterior, utilizado por Francisco até abril deste ano. A introdução do veículo também reafirma a continuidade da linha pastoral ecológica que começou com Bento XVI e foi fortalecida por Francisco.

O desenvolvimento do carro levou cerca de um ano e envolveu profissionais da Áustria, Alemanha e Itália. O design foi pensado para atender às necessidades do cerimonial papal, com modificações funcionais e simbólicas: a carroceria foi adaptada para permitir fácil acesso, visibilidade ampla do Pontífice e conforto durante os deslocamentos.



Um teto retrátil e uma pintura branca perolada — tradicional nos veículos papais — completam o modelo.

Desde o Nürburg 460 de Pio XI até o G500 usado por João Paulo II, a montadora alemã tem sido protagonista na construção dos veículos que acompanham os pontífices. A frota do Vaticano ainda não é totalmente elétrica, mas a transição já começou e deve ser completada em 2030.

