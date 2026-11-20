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COP31 "Eletrificação" é fundamental para abandonar combustíveis fósseis, diz copresidente da COP31 COP31 entra em sua reta final nesta sexta-feira, quando as negociações terminam oficialmente, embora as posições continuem muito distantes

"A eletrificação" é a "chave" para abandonar gradualmente as energias fósseis, defendeu nesta sexta-feira (20) o ministro australiano do Clima, Chris Bowen, cujo país copreside a COP31 na Turquia.

"A eletrificação é o caminho a seguir" e é "nesse caminho que continuaremos trabalhando aqui", assegurou Bowen, depois que vários países criticaram o rascunho da decisão final da cúpula do clima por não mencionar explicitamente a saída das energias fósseis.

A COP31 entra em sua reta final nesta sexta-feira, quando as negociações terminam oficialmente, embora as posições continuem muito distantes em relação à questão dos combustíveis fósseis.

A proposta de eletrificação, defendida por Bowen, busca reduzir as emissões e aumentar a participação das fontes renováveis na matriz energética, embora não exclua os combustíveis fósseis da geração de eletricidade.

Nesta sexta-feira, um grupo de pelo menos doze países, incluindo Panamá, Espanha, Guatemala e França, defendeu uma "transição clara" para abandonar o uso de combustíveis fósseis, por meio de uma carta de seis pontos.

Entre as suas reivindicações, consta a de "acelerar a saída progressiva" dessa fonte de energia, e também a de que "aqueles que causam o problema" façam um esforço "proporcional" no combate ao aquecimento global, tanto financeiramente quanto por meio da redução das emissões de gases de efeito estufa.

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