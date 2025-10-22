A- A+

axia energia Eletrobras agora se chama Axia Energia Mudança de nome ocorre três anos após privatização

A Eletrobras anunciou nesta quarta-feira que mudou seu nome para Axia Energia. A mudança vem três anos após a privatização da empresa, ocorrida em 2022. De acodo com comunicado da empresa, Axia tem origem grega e significa “valor”. Remete também à ideia de “eixo”, aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.

Os tíquetes dos papéis da companhia na B3 e na Bolsa de Nova York também vão mudar a partir de 10 de novembro, conforme abaixo:

Na B3

Ações ordinárias: AXIA3, em substituição a ELET3

Ações preferenciais A: AXIA5, em substituição a ELET5

Ações preferenciais B: AXIA6, em substituição a ELET6

Nome de pregão: AXIA ENERGIA

Ações preferenciais: AXIA PR, em substituição a EBR B

Nome de pregão: AXIA ENERGIA

Veja também