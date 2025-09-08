A- A+

Meio Ambiente "Eletrônico Não É Lixo": gincana incentiva educação ambiental para alunos de escolas do Recife Evento lançado nesta segunda-feira (8) realiza a arrecadação de materiais eletrônicos em escolas públicas e privadas da capital

Com o objetivo de incentivar a preservação do meio ambiente, o lançamento da gincana “Eletrônico Não é Lixo” ocorreu nesta segunda-feira (8), na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, na Avenida Norte.

Promovido pela REEECicle, o evento é voltado para a arrecadação de materiais eletrônicos e está com inscrições abertas para escolas públicas e privadas da capital de Pernambuco.

Com a combinação de competição saudável e educação ambiental, as instituições participantes devem se mobilizar até o final de novembro com o maior número de material possível.

Cada unidade receberá um PEV (Ponto de Entrega Voluntária), que ficará dentro da escola. Quem arrecadar mais eletrônicos por quilo será premiado com computadores remanufaturados. O primeiro lugar receberá 10 computadores; o segundo lugar, cinco; o terceiro, três; e o quarto e quinto lugares, um computador cada.

“Caso a escola já tenha computadores, ela pode escolher uma instituição para a qual o prêmio será doado”, explica Sávio França, diretor do REEECicle.

Evento de lançamento da gincana "Eletrônico Não é Lixo" ocorreu nesta segunda-feira (8), na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, na Zona Norte do Recife

As unidades de ensino também contarão com um dia exclusivo com ações sobre educação ambiental promovidas pelo REEECicle. “Elas conhecerão o Museu de Eletrônicos e participarão de dinâmicas socioeducativas, oficinas e rodas de conversa, além da distribuição de cartilhas e exibição de vídeos sobre o tema”, pontua França.

O material arrecadado será encaminhado para reciclagem adequada. Em 2024, mais de 70 toneladas de materiais foram arrecadadas pelas escolas participantes. Para se inscrever, basta acessar o edital no site.

Saiba o que pode ser descartado:

Equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores, tablets, televisores, geladeiras, pilhas e componentes internos como baterias e cabos. Estes materiais contêm substâncias tóxicas, como chumbo e mercúrio, que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde se não forem descartados corretamente.

Com informações da assessoria.

