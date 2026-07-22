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Sertão Eletrônicos sem nota fiscal são apreendidos em Salgueiro; entre itens estavam 24 iPhones 17 Pro Max Ao todo, foram apreendidos 50 aparelhos celulares, 14 caixas de cigarros eletrônicos, três notebooks e outros dispositivos variados

Uma carga de aparelhos eletrônicos sem nota fiscal, incluindo 24 iPhones 17 Pro Max, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa terça-feira (21), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

Os aparelhos estavam sendo transportados no reboque de uma van, que foi interceptada pelos agentes na BR-116. Ao todo, foram encontrados 50 aparelhos celulares, 14 caixas de cigarros eletrônicos, três notebooks e outros dispositivos variados.

Ao todo, foram encontrados 50 aparelhos celulares, 14 caixas de cigarros eletrônicos, três notebooks e outros dispositivos variados - Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Entre os itens apreendidos na carga, chamaram a atenção dos policiais rodoviários 24 unidades do iPhone 17 Pro Max, modelo mais recente da Apple, lançado em setembro de 2025.

Segundo a PRF, o veículo que levava a carga teria saído de São Paulo e era conduzido por dois homens. Ao serem questionados pela coorporação, tanto o motorista quanto o acompanhante afirmaram não ter conhecimento da falta de nota fiscal dos produtos.

Após a ação dos policiais, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro para a adoção das medidas cabíves.

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