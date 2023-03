A- A+

Acidente Elevador com 11 pessoas despenca em prédio e deixa três feridos em Maceió; veja vídeo Acidente aconteceu na tarde desse domingo (19), após a capacidade máxima do equipamento, que era de oito pessoas, não ser respeita

Um elevador com 11 pessoas despencou em um prédio no bairro de Mangabeira, em Maceió, Alagoas. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu na tarde desse domingo (19), após a capacidade máxima do equipamento, que era de oito pessoas, não ser respeitada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, as 11 pessoas entraram no elevador no 10º andar. Quando o equipamento chegou no térreo, despencou até o subsolo.



Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento o acidente.

Após o ocorrido, as vítimas foram resgatadas por outros moradores do prédio, que arrombaram a porta do elevador para prestar socorro.

Duas viaturas da corporação e seis militares foram enviados ao local. Pelo menos três pessoas ficaram feridas sem gravidade. A causa do incidente será investigada pela fabricante do elevador.

