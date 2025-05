Elevador de carga despenca em São Paulo e deixa três mortos

A- A+

A queda de um elevador de carga deixou três mortos e um ferido. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (19), no km 18 da Rodovia Raposo Tavares, na região do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros.



Ainda de acordo com a corporação, as vítimas tinham 43, 26 e 20 anos. Uma quarta pessoa ficou ferida e foi socorrida por populares.



Seis viaturas dos bombeiros atuavam no local por volta das 12h. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente. A reportagem entrou em contado com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aguarda retorno.

