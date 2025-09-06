A- A+

Susto Elevador do Hospital da Restauração despenca e ascensorista teve que ser resgatada Profissional ficou presa por 20 minutos e saiu pelo teto do equipamento, que vem enfrentando problemas; hospital está passando por reformas

Na manhã deste sábado (6), um elevador despencou do quinto para o segundo andar do Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

A ascensorista, de 49 anos, estava de serviço no momento da queda e ficou presa por cerca de 20 minutos. A funcionária teve que ser resgatada pelo teto do equipamento por colegas de trabalho.

Com o impacto, ela caiu da cadeira em que estava sentada, mas não teve ferimentos graves e não precisou de atendimento médico.

A ascensorista atua há 16 anos na unidade e já havia sofrido outro acidente em elevador há cerca de dez anos, quando fraturou a perna.

Profissionais relatam que, por segurança, ascensoristas costumam apertar botões de andares intermediários para tentar reduzir riscos de quedas bruscas.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que trabalha na modernização do transporte vertical do HR.

Entre as medidas estão a contratação emergencial para substituir dois elevadores e a abertura de licitação para renovar os demais equipamentos da rede estadual.

Unidade em obras

O hospital está em obras desde setembro de 2023, com investimentos de R$ 20 milhões na recuperação de andares superiores.

Recentemente, a governadora Raquel Lyra (PSD) anunciou mais R$ 10 milhões para a requalificação da fachada.

De acordo com a assessoria, a queda não afetou a rotina de assistência aos pacientes. Técnicos da empresa responsável pela manutenção foram acionados para avaliar e reparar o elevador.

