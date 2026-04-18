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SAÚDE Eliminar o trigo pode levar à perda de peso? Estudo descobre o que a própria farinha pode causar Ratos que comeram farinha de trigo ganharam bastante peso, mesmo com uma ingestão calórica total comparável à de ratos com uma dieta padrão

Um novo estudo com ratos sugere que a própria farinha de trigo, e não a manteiga por cima ou o açúcar adicionado, pode ter um papel surpreendente no ganho de peso. Os ratos que comeram farinha de trigo ganharam bastante peso, mesmo com uma ingestão calórica total comparável à de ratos com uma dieta padrão. O culpado não foi o excesso de comida, mas sim uma queda no gasto energético e mudanças na forma como o corpo utiliza o combustível, de acordo com informações do site especializado Study Finds.

Publicado na revista Molecular Nutrition & Food Research, o estudo contesta uma suposição comum: a de que o ganho de peso é principalmente uma questão de calorias ingeridas versus calorias gastas. Algo na farinha de trigo pareceu alterar o metabolismo dos animais, direcionando-os para o armazenamento de gordura em vez da queima.

Isso não significa que as calorias sejam irrelevantes para o controle de peso, mas sugere que o tipo de carboidrato consumido pode influenciar a eficiência com que o corpo queima energia. Se esse mecanismo opera de forma semelhante em humanos permanece uma questão em aberto que requer pesquisa específica.

Talvez o mais surpreendente tenha sido o que aconteceu quando os pesquisadores retiraram a farinha de trigo da dieta dos animais. Em uma semana, o ganho de peso cessou e os primeiros sinais de recuperação metabólica começaram a surgir, sugerindo que os efeitos não eram permanentes.

Antes de tudo, é preciso esclarecer que este é um estudo com ratos, e essa distinção é extremamente importante. Ratos de laboratório vivem em ambientes controlados e reagem aos alimentos de forma diferente dos humanos. Ninguém deve ler este artigo e concluir que o pão é perigoso.

Mas o estudo levanta uma questão que vale a pena investigar. Farinhas de grãos refinados podem influenciar o metabolismo humano de maneiras que vão além da contagem de calorias?

O ganho de peso impulsionado pela redução da queima de energia e uma mudança para a produção de gordura, em vez do consumo excessivo de alimentos, aponta para o tipo de carboidrato como uma variável que vale a pena examinar. Em um mundo onde a farinha de trigo está entre os alimentos mais consumidos no planeta, essa é uma questão que merece ser levada a sério.

Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade Metropolitana de Osaka, no Japão, e do UT Southwestern Medical Center, em Dallas, realizaram uma série de experimentos usando uma linhagem comum de camundongos de laboratório. A partir das seis semanas de idade, camundongos machos e fêmeas tiveram livre acesso a ração padrão de laboratório, juntamente com opções à base de trigo: pão feito com farinha de trigo, água e fermento, ou farinha de trigo assada preparada sem fermento. A remoção do açúcar e da gordura adicionados foi fundamental para isolar os efeitos da farinha de trigo.

Os camundongos foram imediatamente atraídos pelas opções à base de trigo em relação à ração padrão e os machos apresentaram um claro ganho de peso na quarta semana. Ao final dos experimentos, eles carregavam substancialmente mais gordura corporal.

A massa de gordura marrom também aumentou, embora isso não tenha se traduzido em maior queima de energia. Os níveis de atividade física foram semelhantes aos dos camundongos que se alimentaram apenas com ração padrão.

O que diferiu foi o gasto energético: os camundongos alimentados com farinha de trigo apresentaram menor consumo de oxigênio durante os períodos de vigília e repouso, indicando que seus corpos estavam queimando menos combustível no geral.

As ratas também ganharam peso com a farinha de trigo, embora o efeito tenha demorado mais a aparecer, tornando-se perceptível por volta da sétima semana, o que está de acordo com a conhecida resistência da linhagem ao ganho de peso induzido pela dieta, provavelmente devido aos efeitos protetores do estrogênio.

Exames de sangue revelaram mudanças metabólicas notáveis. Camundongos machos alimentados com farinha de trigo apresentaram níveis elevados de insulina e leptina, dois hormônios ligados à fome e ao armazenamento de gordura. Quando os níveis de leptina permanecem cronicamente altos, o cérebro pode parar de responder ao sinal, uma condição intimamente ligada à obesidade.

Análises sanguíneas detalhadas mostraram que os níveis de todos os oito aminoácidos essenciais diminuíram significativamente nos camundongos machos. Esses aminoácidos são os blocos de construção das proteínas que devem vir da alimentação.

Isso pode refletir a menor qualidade proteica da farinha de trigo, que é composta por aproximadamente 80% de carboidratos, embora o estudo não tenha testado diretamente essa explicação. Ao mesmo tempo, os níveis de certas gorduras no sangue aumentaram, indicando que o corpo estava intensificando a produção de gordura a partir dos carboidratos ingeridos.

A análise do fígado confirmou o quadro. Os genes responsáveis pela construção de novas moléculas de gordura estavam mais ativos tanto em camundongos machos quanto em fêmeas alimentados com farinha de trigo, assim como os genes envolvidos no transporte de gordura para a corrente sanguínea. Após 14 semanas, o tecido hepático dos camundongos alimentados com farinha de trigo estava pontilhado com gotículas de gordura que estavam praticamente ausentes nos animais do grupo controle.

Um dos aspectos mais interessantes do estudo foi o experimento de abstinência. Após cinco semanas consumindo farinha de trigo, um grupo de camundongos passou a receber apenas ração padrão. Na primeira semana, o ganho de peso cessou. Os camundongos que continuaram a consumir farinha de trigo continuaram ganhando peso.

Nos primeiros dias, os camundongos que passaram a consumir ração padrão ingeriram muito pouca ração padrão, o que causou uma queda acentuada na ingestão calórica total. Ao longo das duas semanas seguintes, a ingestão retornou gradualmente ao normal.

Três semanas após a mudança, o total de calorias era semelhante entre os dois grupos, mas as trajetórias de peso já haviam divergido claramente. Os níveis de leptina também diminuíram nos camundongos que pararam de consumir farinha de trigo, um sinal de que a disrupção hormonal era reversível.

Em um experimento separado, camundongos que receberam tanto uma dieta rica em gordura quanto farinha de trigo ganharam menos peso do que camundongos que receberam uma dieta rica em gordura juntamente com ração padrão.

Isso ocorreu porque a farinha de trigo substituiu parte da ração rica em gordura, reduzindo a ingestão calórica total proveniente da gordura. A farinha de arroz, testada separadamente, também causou ganho de peso, sugerindo que o fenômeno pode não ser exclusivo do trigo entre as farinhas de grãos refinados.

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