Elon Musk afirma que seu consumo de ketamina beneficia investidores

Elon Musk sugeriu que seu consumo de ketamina, uma droga que, segundo ele, os médicos lhe receitam para tratar de seu "estado de ânimo negativo", beneficia os investidores da Tesla, em uma entrevista publicada nesta segunda-feira (18).

O magnata de 52 anos confirmou que toma este analgésico, normalmente utilizado para controlar a dor e tratar a depressão, depois que meios de comunicação americanos afirmaram que seu uso de drogas assusta os investidores.

"A ketamina é útil para tirar alguém de um estado de ânimo negativo", declarou Musk ao ex-apresentador da CNN Don Lemon em uma entrevista difundida nesta segunda-feira nas redes sociais.

Quando perguntado se seu uso de ketamina poderia afetar a opinião dos investidores, respondeu: "Tivemos o carro mais vendido do mundo no ano passado. Assim que, do ponto de vista dos investidores, se tomo algo, deveria continuar tomando."

Musk, que dirige SpaceX e Tesla e é proprietário da rede social X, negou que abusasse de ketamina e disse que consumia "uma pequena dose uma vez a cada duas semanas ou algo assim".

Ele assinalou não acredita ter "depressão prolongada", mas um "estado químico negativo".

Durante a entrevista de uma hora, Musk também falou de sua reunião com o candidato presidencial republicano Donald Trump em março, mas sem detalhar quem ele vai apoiar nas eleições de novembro.

Musk afirma que está se "distanciando" do presidente democrata Joe Biden, mas não se comprometeu a apoiar Trump. "Pode acontecer muita coisa daqui até as eleições", declarou.

Na sexta-feira passada, Musk publicou na rede X que os americanos deveriam eleger os republicanos em novembro com uma "onda vermelha" ou os "Estados Unidos estão condenados".

"Imaginem que a situação piore por mais quatro anos", escreveu, referindo-se à migração ilegal, um dos temas mais mencionados por Trump durante a campanha eleitoral.

