Elon Musk anuncia fechamento de operações do X no Brasil

A rede social X, antigo Twitter, encerrará suas operações locais no Brasil, declarou o proprietário Elon Musk neste sábado (17), embora o serviço continue disponível para usuários brasileiros.

"Devido às exigências da 'Justiça' @Alexandre no Brasil que exigiriam que infringíssemos (em segredo) as leis brasileira, argentina, americana e internacional, X não tem escolha a não ser fechar nossas operações locais no Brasil", publicou Musk em referência juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.