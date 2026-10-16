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Elon Musk apresenta carro 'voador' da Tesla

Durante a demonstração, transmitida pela conta da Tesla no X, o Roadster autônomo foi lançado em alta velocidade a partir de uma rampa íngreme e pousou sobre as rodas

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Elon Musk apresentando, em 15 de outubro, o Roadster, carro elétrico de próxima geração, em McGregor, Texas, Estados UnidosElon Musk apresentando, em 15 de outubro, o Roadster, carro elétrico de próxima geração, em McGregor, Texas, Estados Unidos - Foto: Tesla/AFP
  • Elon Musk, CEO da Tesla, apresentou o novo modelo de veículo esportivo, o Roadster, no Texas Foto: Tesla/AFP
    Elon Musk, CEO da Tesla, apresentou o novo modelo de veículo esportivo, o Roadster, no Texas Foto: Tesla/AFP
  • Elon Musk lançou seu novo modelo de veículo esportivo, o Roadster, no Texas Foto: Tesla/AFP
    Elon Musk lançou seu novo modelo de veículo esportivo, o Roadster, no Texas Foto: Tesla/AFP

Elon Musk, CEO da Tesla, apresentou o que descreveu como um carro "voador", equipado com propulsores, durante a transmissão ao vivo de um evento da SpaceX, sua empresa aeroespacial, na quinta-feira (15).

Até agora, desafios técnicos e regulatórios têm impedido a decolagem do setor de carros "voadores".

Musk lançou seu novo modelo de veículo esportivo, o Roadster, no Texas.

Durante a demonstração, transmitida pela conta da Tesla no X, o Roadster autônomo foi lançado em alta velocidade a partir de uma rampa íngreme e pousou sobre as rodas.

 

"Os veículos voadores são reais", disse Musk durante o evento. Ele acrescentou que o "sucesso não está garantido" nesse modelo, mas "provavelmente vai funcionar", afirmou.

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O dono da Tesla disse que o carro está equipado com "reservatórios de ar de altíssima pressão" para se impulsionar no ar.

Musk descreveu esse desenvolvimento técnico como "o que acontece quando se colabora com a melhor empresa de veículos do mundo e a melhor empresa aeroespacial do mundo", referindo-se à Tesla e SpaceX, ambas de sua propriedade.

A produção do carro voador começará em 2028, esclareceu.

O pioneiro americano da aviação Glenn Curtiss iniciou o desenvolvimento do primeiro protótipo de carro voador em 1917.

No entanto, os projetos bem-sucedidos passaram a ser considerados seriamente apenas nos últimos anos, graças ao desenvolvimento de motores elétricos e baterias de alto desempenho.

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