TECNOLOGIA Elon Musk ataca Wikipedia por citar acusação de gesto nazista, e dono rebate: "Não está à venda" Dono do X e Jimmy Wales bateram de frente nas redes sociais em meio a apelos do bilionário para que plataforma colaborativa perdesse financiamento

Proprietário da rede social X e declarado defensor da liberdade de expressão, Elon Musk passou a atacar outra plataforma, a Wikipédia, depois que internautas incluíram na página dedicada ao bilionário uma referência à polêmica saudação ao público durante a posse de Donald Trump. Na segunda-feira, o dono da Tesla e da SpaceX estendeu os braços duas vezes, num gesto interpretado por críticos e parte dos historiadores como um "sieg heil", vinculado ao regime nazista.

Mas Jimmy Wales, o fundador da popular enciclopédia online, deixou claro que não se deixará intimidar.

Se Elon Musk desarticulou medidas de moderação de conteúdo para permitir que mais conteúdo, inclusive mais desinformação, se espalhasse na rede — e, como o acusam os seus críticos, houvesse uma promoção das ideias da direita radical —, Jimmy Wales diz querer ser o campeão da neutralidade e dos fatos comprovados.

O objetivo da Wikipédia é permitir que os editores criem conteúdo que seja "claro e reconheça os diferentes pontos de vista que existem", apesar da "crescente divisão, partidarismo, guerras culturais e tudo isso", disse ele em dezembro em uma entrevista ao "Intelligencer".





Depois da posse de Trump, Elon Musk e Jimmy Wales bateram de frente nas redes sociais. Desde quarta-feira, esse gesto, amplamente comentado nos Estados Unidos e no mundo, apareceu na página da biografia de Elon Musk na Wikipédia, bem como naquela dedicada à saudação nazista.

Na página de Elon Musk, a Wikipedia afirma que o gesto foi "percebido por vários observadores como uma saudação nazista", mas que o bilionário negou. Isso não impediu que Musk atacasse o site, acusando-o de repetir a "propaganda" da mídia tradicional, um de seus alvos preferenciais. Ele pediu aos seus apoiadores que parassem de financiar a Wikipédia.

"Fatos", não propaganda, respondeu Jimmy Wales, também no X. "Elon não está feliz que a Wikipedia não esteja à venda", brincou, numa referência à conturbada aquisição do X, então Twitter, pelo empresário em 2022, por US$ 44 bilhões de dólares.

'Declínio da confiança'

Administrada pela organização sem fins lucrativos Wikimedia Foundation, a Wikipedia é uma espécie de "óvni" no mundo da tecnologia, hoje dominado por gigantes como Google e Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). A plataforma pretende ser um dos últimos símbolos do idealismo dos primórdios da internet, dando voz aos internautas do mundo todo.

Fundada em 15 de janeiro de 2001, a Wikipedia começou em inglês, mas rapidamente se expandiu pelo mundo, com conteúdo agora disponível em mais de 300 idiomas.

— O declínio da confiança no jornalismo e na política é muito forte, o que em alguns casos faz com que as pessoas se sintam irritadas e perdidas — disse Jimmy Wales em sua entrevista ao Intelligencer.

Mas dentro da comunidade da Wikipedia, ele disse, "continuamos trabalhando, tentando ser neutros e claros".

Depois que Elon Musk comprou o Twitter em 2022, que ele renomeou para X, as equipes responsáveis pela moderação de conteúdo foram substituídas por "notas da comunidade", mensagens postadas por usuários para contradizer a veracidade de uma mensagem ou matizá-la adicionando contexto. Elon Musk afirma defender a liberdade de expressão, mas especialistas acreditam que a plataforma se tornou um espaço livre para a desinformação.

