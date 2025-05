A- A+

EUA Elon Musk diz que programa de vistos 'Gold Card' já está em testes Bilionário, que faz parte do governo Trump, afirma em rede social que, assim que 'teste discreto' acabar, presidente fará anúncio

O programa de vistos do governo Donald Trump, chamado de “Gold Card”, está sendo “discretamente testado”, a fim de garantir que o sistema funcione de forma adequada, afirmou em um post na rede social X o bilionário Elon Musk.



“Assim que os testes terminarem, o programa será apresentado ao público com um anúncio do presidente”, afirmou Musk.

O bilionário dono de X, Tesla e Starlink está à frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, pela sigla em inglês), criado por Trump para reduzir os gastos do governo.

O Gold Card tem por objetivo atrair para os Estados Unidos estrangeiros ricos dispostos a pagar pela cidadania americana. Ele custará US$ 5 milhões (R$ 28,15 milhões).

