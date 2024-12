A- A+

EUA Elon Musk gastou mais de R$ 1,5 bi para ajudar a eleger Donald Trump Os enormes gastos do homem mais rico do mundo silenciosamente alimentaram grupos aliados

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, gastou mais de um bilhão e meio de reais nos meses finais da eleição deste ano para ajudar Donald J. Trump a vencer a presidência, segundo revelaram documentos federais nesta quinta-feira. A quantia representa uma fração da fortuna de Musk, mas ainda assim é um montante impressionante vindo de um único doador, que direcionou o dinheiro para grupos aliados e agora desempenha um papel na definição da próxima administração.

Um dos movimentos mais audaciosos de Musk — revelado apenas nesta quinta-feira — foi gastar R$120 milhões para sustentar um super PAC nomeado em homenagem a Ruth Bader Ginsburg, a falecida juíza liberal da Suprema Corte. O grupo buscava ajudar Trump suavizando suas posições antiaborto.

A maior parte do dinheiro doado por Musk foi para seu principal super PAC, o America PAC, com três cheques de R$150 milhões cada, emitidos nas semanas finais da corrida eleitoral, de acordo com os novos registros na Comissão Federal Eleitoral. Musk também gastou R$243 milhões em cheques juridicamente controversos para eleitores de estados decisivos que assinaram uma petição em apoio à Constituição.



Ao longo da campanha, Musk doou ao America PAC impressionantes R$1,434 bilhão, entre contribuições em dinheiro e doações em espécie.

O America PAC realizou o que descreveu como uma campanha de base ampla em apoio a Trump. Musk passou a enxergar a derrota do presidente Biden como uma prioridade vital e se alinhou firmemente a Trump após uma tentativa de assassinato contra ele em julho. Ele se envolveu tanto no esforço que chegou a fazer campanha frequentemente para o candidato republicano na Pensilvânia, amplamente considerada o estado mais importante na disputa.

Musk também doou R$24 milhões ao America PAC em 12 de novembro, uma semana após o Dia da Eleição. Ele prometeu manter seu super PAC ativo, mirando promotores progressistas e apoiando a agenda de Trump.

Desde a eleição, Musk tem sido uma presença constante em Mar-a-Lago, o clube privado de Trump na Flórida. Ele lidera um esforço para tentar reduzir o tamanho do governo federal e tem dado opiniões sobre diversas escolhas de pessoal feitas pelo presidente eleito.

Embora algumas pessoas no círculo de Trump — e às vezes o próprio presidente eleito — tenham demonstrado cansaço com a constante presença de Musk, os benefícios que ele traz em forma de suporte financeiro massivo e uma grande plataforma de mídia social superam claramente quaisquer preocupações.

O total gasto por Musk na eleição ainda não é conhecido — e pode nunca ser. Ele fez outras doações políticas a grupos conservadores, incluindo R$ 72 milhões para dois grupos que buscavam eleger senadores republicanos: o Senate Leadership Fund e o Sentinel Action Fund. Musk, que originalmente queria manter seu apoio a Trump em segredo, pode também ter financiado entidades obscuras que nunca revelarão seu envolvimento ou doações.

Nesta quinta-feira, foi revelado que Musk era a fonte oculta de financiamento do RBG PAC, um grupo republicano que trabalhou para eleger Trump, mas foi nomeado em homenagem a uma jurista liberal que o desprezava.

Um fundo fiduciário pertencente a Musk foi o único financiador do RBG PAC, que ainda não havia divulgado seus doadores antes de um registro apresentado na noite de quinta-feira. Durante a eleição, o grupo exibiu anúncios argumentando que a posição de Trump sobre o aborto não era muito diferente da de Ginsburg, um ícone feminista. “Grandes Mentes Pensam Igual”, dizia o texto no site do super PAC, com fotos grandes lado a lado de Trump e Ginsburg, que morreu em 2020.

A família de Ginsburg se opôs veementemente aos anúncios. Clara Spera, neta de Ginsburg, declarou em outubro que a família condenava o uso do nome de sua avó e que fazê-lo para “apoiar a campanha de reeleição de Donald Trump, especificamente sugerindo que ela aprovaria sua posição sobre o aborto, é simplesmente revoltante”.

O esforço do RBG PAC visava tranquilizar eleitoras que desconfiavam de Trump por sua oposição aos direitos reprodutivos. Trump se orgulha de ter nomeado juízes conservadores, incluindo o sucessor de Ginsburg, que ajudaram a derrubar Roe v. Wade.

Quando o grupo começou a veicular anúncios, surgiram indícios do envolvimento de Musk. A líder do grupo, May Mailman, por vezes defendeu Musk na televisão.

Os anúncios fizeram parte de um esforço mais amplo de entidades pró-Trump para financiar campanhas publicitárias voltadas para segmentos específicos de eleitores em uma disputa que os assessores de Trump previam que poderia ser mais apertada do que acabou sendo. Ele venceu nos sete estados decisivos e ganhou o voto popular, a primeira vez que um republicano conseguiu isso em 20 anos.

