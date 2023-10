A- A+

FORTUNA Elon Musk perde US$ 16 bilhões, mas continua no topo dos mais ricos do mundo Redução da fortuna acontece após uma piora nos lucros da Tesla, empresa em que o bilionário possui 13% de participação

A fortuna de Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, diminuiu US$ 16,1 bilhões nesta quinta-feira (19). A redução acontece depois da Tesla relatar lucros abaixo do esperado no terceiro trimestre, o que pesou sobre as ações da empresa.

Musk possui uma fortuna de 209,6 bilhões de dólares e tem 13% da Tesla, de onde vem a maior parte de sua riqueza. Mas, as ações da companhia caíram 9,3% depois de uma falha tanto nas expectativas de lucros como de vendas para o trimestre.

Por meio de uma teleconferência após a divulgação dos resultados na quarta-feira, Musk mencionou repetidamente o impacto das altas taxas de juros na confiança do consumidor. A dona de veículos elétricos reportou a sua primeira queda trimestral nas vendas do ano, entregando 435.059 veículos, enquanto as margens caíram para o nível mais baixo em mais de quatro anos, depois da empresa ter repetidamente cortado os preços dos seus carros.

Ainda assim, a riqueza de Musk aumentou mais de US$ 70 bilhões em 2023, juntamente com uma recuperação das ações da Tesla, apesar da deterioração dos fundamentos. Depois de ser brevemente ultrapassado por Bernard Arnault, da LVMH, ele conquistou mais uma vez o posto de pessoa mais rica do mundo por uma ampla margem.

Apesar das dificuldades, a Tesla afirma que colocará 1,8 milhões de clientes em veículos novos até ao final do ano. A empresa continua sendo a fabricante de veículos mais valiosa do mundo e disse que entregará seus primeiros Cybertrucks tão esperados em novembro, com cerca de dois anos de atraso.

