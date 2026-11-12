Elon Musk posta pouco antes da renúncia do CEO da Nvidia: 'Seria uma honra contratá-lo"
SpaceX é uma das maiores clientes de chips da Nvidia e planejava ampliar encomendas em US$ 40 bilhões
Enquanto Jensen Huang enfrentava turbulências no comando da Nvidia, sua fabricante de chips de inteligência artificial avaliada em mais de US$ 4 trilhões, ele pode contar com um velho amigo para lhe dar apoio: Elon Musk. No fim da noite de quarta-feira, o blog financeiro ZeroHedge publicou no X: “Elon, por favor, contrate Jensen”.
“Seria uma honra”, respondeu o chefe da SpaceX e da Tesla, embora não tenha especificado em qual de suas várias empresas contrataria Jensen, hipoteticamente.
O post de Musk foi publicado antes de Jensen Huang renunciar ao cargo de CEO da gigante fabricante de chips, nesta quinta-feira, após notícias sobre casos extraconjugais, incluindo um com uma suposta espiã chinesa. A diretora financeira Colette Kress foi nomeada presidente-executiva interina da companhia.
Uma contratação por Musk não seria surpreendente, considerando o longo relacionamento profissional entre os dois, aparentemente marcado pela cordialidade. Em 2016, Huang entregou pessoalmente a Musk o primeiro supercomputador de inteligência artificial da Nvidia, equipado com seus chips. Na época, Musk era cofundador de um laboratório de pesquisa ainda pouco conhecido chamado OpenAI.
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Hoje, a SpaceX, empresa aeroespacial e de inteligência artificial de Musk, é uma grande compradora de chips da Nvidia. No mês passado, o Financial Times informou que a companhia buscava levantar US$ 40 bilhões para comprar chips da Nvidia.
A renúncia de Huang é imediata. O Conselho de Administração da Nvidia já está trabalhando com uma empresa externa para identificar possíveis substitutos definitivos para ele.
As ações da gigante fabricante de chips caem 10,26% no pré-mercado nesta manhã, a US$ 155,88. Com as sucessivas quedas dos papéis desde segunda-feira, a perda de valor de mercado da fabricantes de chips já chega a US$ 600 bilhões.