Elon Musk Elon Musk se torna a primeira pessoa na História a perder US$ 200 bilhões O CEO da Tesla viu sua riqueza despencar nas últimas semanas, depois que as ações da fabricante de carros elétricos caíram

Elon Musk, CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla, se tornou a única pessoa na História a perder US$ 200 bilhões de seu patrimônio líquido, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. O bilionário, que recentemente adquiriu o Twitter por US$ 44 bilhões, também foi a segunda pessoa, depois de Jeff Bezos, a acumular mais de US$ 200 bilhões de "fortuna pessoal", marco alcançado em janeiro de 2021.

Musk, de 51 anos, viu sua fortuna despencar para US$ 137 bilhões depois que as ações da Tesla caíram nas últimas semanas, incluindo uma queda de 11% na última terça-feira (27/12), de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Sua fortuna atingiu US$ 340 bilhões em 4 de novembro de 2021, e ele permaneceu como a pessoa mais rica do mundo até ser ultrapassado neste mês por Bernard Arnault, o magnata francês por trás da gigante de artigos de luxo LVMH.

O valor da fortuna reflete o quão alto Musk disparou durante o aumento dos preços dos ativos na era da pandemia do dinheiro fácil. A Tesla ultrapassou a capitalização de mercado de US$ 1 trilhão pela primeira vez em outubro de 2021, juntando-se a empresas de tecnologia onipresentes como Apple, Microsoft , Amazon.com, embora a fabricante de veículos elétricos represente apenas uma fatia do mercado automobilístico em geral.

Agora, o domínio da Tesla em carros elétricos, a base de sua avaliação elevada, está em risco à medida que os concorrentes a alcançam. A empresa está oferecendo aos consumidores dos EUA um desconto raro de US$ 7.500 para receber seus dois modelos de maior volume antes do final do ano, ao mesmo tempo em que reduz a produção em sua fábrica de Xangai.

Enquanto isso, com a intensificação da pressão sobre a Tesla, Musk tem se preocupado com o Twitter. Ele aplicou a filosofia "avance rápido e quebre coisas", demitindo funcionários e pedindo que voltassem e aplicar políticas de conteúdo ao acaso para justificar o banimento das contas de alguns jornalistas proeminentes que escrevem sobre ele.

O declínio nas ações da Tesla foi tão acentuado - as ações caíram 65% em 2022 - e Musk vendeu tanto os papéis este ano para ajudar a cobrir sua compra no Twitter, que eles não são mais seu maior ativo, de acordo com o índice de riqueza da Bloomberg.

A participação de Musk em sua empresa de capital fechado Space Exploration Technologies, de US$ 44,8 bilhões, excede sua posição de aproximadamente US$ 44 bilhões em ações da Tesla (ele ainda tem opções no valor estimado de US$ 27,8 bilhões). Musk agora possui 42,2% da SpaceX, de acordo com um documento recente.

O bilionário, por sua vez, descartou as preocupações sobre a Tesla e repetidamente acessou o Twitter para criticar o Federal Reserve por aumentar as taxas de juros no ritmo mais rápido em uma geração.

“A Tesla está executando melhor do que nunca!” Musk twittou em 16 de dezembro. “Não controlamos o Federal Reserve. Esse é o verdadeiro problema aqui.”

O bilionário, que já havia tomado empréstimos consideráveis contra a sua participação na Tesla, também advertiu recentemente contra os perigos de pedir dinheiro emprestado em mercados em pânico.

“Eu realmente aconselharia as pessoas a não terem dívidas marginais em um mercado de ações volátil e você sabe, do ponto de vista de caixa, manter o pó seco”, disse Musk no podcast All-In lançado este mês. “Você pode fazer algumas coisas bem extremas acontecerem em um mercado em baixa.”

