MUNDO Elon Musk: site de filmes adultos de irmã do bilionário 'vira febre' em meio a disputa com Trump Tosca Musk publicou nas redes sociais que a Passionflix, plataforma de conteúdos eróticos, caiu após o alto volume de acessos; audiência teria ficado instável após saída do irmão do governo dos EUA

Em meio as crescentes tensões entre Elon Musk e Donald Trump, a irmã do fundador da SpaceX, Tosca Musk, viu o número acessos em sua plataforma de filmes adultos aumentar. Na última quinta-feira, ela informou nas redes sociais que, devido ao "grande fluxo de espectadores", a Passionflix estava fora do ar.



No início do ano, a aproximação do bilionário com o presidente dos Estados Unidos fez a audiência no site de Tosca diminuir — principalmente após o suposto gesto nazista de Elon durante o discurso de posse de Trump —, segundo o jornal britânico Daily Mail.

Logo após a publicação, ela ressaltou que sua plataforma voltou a funcionar: "continuem assistindo", escreveu. A Passionflix produz séries e filmes que adaptam romances já conhecidos de forma erótica, e Tosca atua tanto quanto presidente-executiva, quanto produtora das próprias obras. Atualmente, a novidade na plataforma é a série "A Irmandade da Adaga Negra", inspirada nos livros de romance paranormal do autor J. R. Ward.



Tosca acompanhou Elon durante a posse do novo mandado de Trump. Depois disso, sua produtora passou a receber comentários negativos, além de enfrentar instabilidade no número de usuários. Curiosamente, com a saída de seu irmão do governo e as disputas públicas entre os dois, a situação da Passionflix logo melhorou.

Disputa entre Musk e Trump

No final de maio, Elon deixou o cargo no governo após críticas feitas a um projeto de gastos do republicano apelidado de “uma grande e bonita lei”. Sua saída, no entanto, já estava prevista para acontecer nos próximos dias, por causa das regras da administração federal no país.

“Com o fim do meu período como Funcionário Especial do Governo, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários”, escreveu Musk no X, afirmando que a missão de seu agora ex-departamento, conhecido pela sigla DOGE (Departamento de Eficiência do Governo), “só se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo”.

Musk se aproximou de Trump ainda na campanha, e após a chegada do republicano à Casa Branca ganhou poderes amplos para cortar gastos considerados desnecessários pela nova administração: um dos casos mais emblemáticos foi o desmantelamento da Usaid, a agência do governo americano responsável pela ajuda externa.

Contudo, os resultados ficaram aquém do esperado. Dos US$ 1 trilhão que ele disse esperar cortar do orçamento federal, a redução foi de US$ 175 bilhões até meados de maio. Ao mesmo tempo, manteve batalhas internas e judiciais para obter acesso a informações sensíveis de cidadãos americanos, como os sistemas do IRS, a Receita Federal americana, e da Seguridade Social. A ligação de Elon com Trump também fez as ações da Tesla, sua empresa de veículos elétricos, despencarem no mundo todo, especialmente na Europa.

Nesta semana, após uma escalada de críticas públicas entre os dois, Musk chegou a publicar nas redes sociais que Trump estaria citado nos “arquivos de Epstein” — os documentos restantes da investigação de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein — sugerindo que o presidente possa, de alguma forma, estar ligado aos crimes do financista.

