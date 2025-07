Em 10 anos, agências de checagem transformaram jornalismo e política

A- A+

Uma notícia impressionante chega pelas redes sociais ou aplicativos de mensagens. De tão extraordinária, surge a desconfiança: será real? Uma busca rápida na internet retorna matérias com o selo verdadeiro ou falso. Esse processo passou a ser habitual para muitas pessoas nos últimos dez anos, desde que surgiram as primeiras agências de checagem no Brasil.

O site Aos Fatos foi o primeiro a ir ao ar em julho de 2015. Em novembro do mesmo ano, foi a vez de a Agência Lupa (imagem de destaque) estrear. Uol Confere (2017) e Estadão Verifica (2018) chegaram mais tarde. As quatros são membros da Aliança Internacional de Checagem de Fatos (IFCN).

Em entrevista para a Agência Brasil, as diretoras executivas de Aos Fatos, Tai Nalon, e da Agência Lupa, Natália Leal, defendem que o trabalho de checagem ajudou a transformar aspectos importantes do jornalismo e da política brasileira.

“Sobretudo na década de 2010, políticos e pessoas com influência no processo de formação de opinião pública passaram a não depender mais de grandes veículos de comunicação para publicar as suas versões dos fatos. As redes sociais passaram a distribuir de uma forma mais eficiente os conteúdos. Sem um processo de apuração jornalística, a desinformação se tornou mais prevalente nessas plataformas”, reflete Tai Nalon.

“A checagem de fatos surge para verificar o discurso de políticos que se aproveitavam dessa desmediação para falar com o eleitorado. A checagem veio para desbancar determinadas afirmações, alegações que poderiam ser falsas, enganosas, tiradas de contexto”, complementa a diretora executiva de Aos Fatos.

“O trabalho das agências ajudou a mudar a maneira como os políticos se relacionam com as próprias declarações. Não foi raro nas últimas eleições ouvir políticos dizendo que iriam conferir um dado antes de falar, porque a Lupa iria dizer que era falso depois”, diz Natália Leal.

“Outro impacto foi no próprio fazer jornalístico geral, principalmente a partir da pandemia. A gente tinha um jornalismo muito declaratório, em certo ponto por causa da precarização das redações nos últimos anos. Era uma prática comum apresentar a fala de uma autoridade e deixar a conclusão sobre a veracidade dela para o leitor. O jornalismo deu uma acordada e passou a ser mais assertivo. Um exemplo: Bolsonaro disse algo sobre a vacina, mas estudos desmentem o que ele falou”, explica a diretora da Lupa.

Equipe da agência Aos Fatos recebe prêmio Global Fact Awards em evento no Rio de Janeiro - Foto: Agência aos Fatos/Divulgação

Década de checagem

Primeira a completar dez anos, a agência Aos Fatos divulgou os principais números alcançados durante a década. Foram mais de 19 mil checagens: 15 mil delas atestaram a veracidade das declarações de 167 figuras públicas e quase 4 mil desmentiram boatos nas redes sociais.

Os temas predominantes foram desinformação política e eleitoral, presentes em 2.105 das checagens. Outro tema de destaque foi saúde, foco de 594 checagens. O ano de 2020, quando foi declarada a pandemia de covid-19, teve o maior número de declarações checadas, 718, com destaque para a questão das vacinas.

Outra cobertura importante foi a de 1.459 dias de governo Jair Bolsonaro. A plataforma checou 1.610 declarações do ex-presidente, que continham 6.685 afirmações falsas ou distorcidas. Em média, Bolsonaro mentiu ao menos quatro vezes por dia, segundo a Aos Fatos.

A diretora executiva Tai Nalon entende que, apesar dos avanços alcançados no combate à desinformação, novos desafios têm surgido.

“Existe um movimento de algumas plataformas digitais de retirar mecanismos de moderação e checagem de fatos. Elas automatizam tantos processos que eles acabam se tornando ineficientes. Não vai ser uma inteligência artificial sozinha que vai conseguir combater desinformação em escala. A gente deveria estar investindo mais em checagem e moderação de conteúdo, porque há uma sobrecarga de informação e menor capacidade de discernir o que é falso”, avalia.

As próprias organizações que fazem checagem de fatos têm sido alvos de campanha de desinformação.

“Há essa retórica de alguns grupos políticos, especialmente da extrema direita, de que checagem de fatos é parte de um projeto autoritário. E isso é uma grande teoria da conspiração também. Organizações que foram criadas para verificar informações são elas próprias atacadas com desinformação. E é claro que nosso trabalho não se trata de censura, se trata de jornalismo, se trata de trabalhar o contraditório, de liberdade de imprensa e de expressão”, defende.

Reinvenção

Para comemorar os dez anos, a Agência Lupa prepara até dezembro uma mudança no site, com ferramentas e projetos novos. Um dos destaques da cobertura deste ano vai ser a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém: um selo Lupa no Clima para verificar notícias falsas e negacionismo climático.

A diretora Natália Leal defende que é preciso atualizar e criar novos elementos para lidar com os desafios de desenvolvimento das plataformas de checagem e alcançar novos públicos.

“A gente tem uma crise de financiamento do jornalismo. Checagem é jornalismo e essa crise também nos atinge. Então, a gente está sempre diversificando o trabalho para manter o nosso negócio relevante, mas também para atender um público que está cada vez mais exposto a essa desinformação”, diz Natália.

“As principais plataformas de checagem chegam aos dez anos no Brasil muito voltadas para uma reinvenção constante. Estamos conseguindo evoluir no que a gente faz e na forma como a gente se conecta com as pessoas. Esse é um ativo muito importante e é o que vai nos levar adiante. Espero que por mais dez anos aí pela frente”, complementa.

