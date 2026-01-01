A- A+

Vaticano Em 1ª missa de 2026, papa Leão XIV faz apelo à paz em países 'ensanguentados pelo conflito' Após uma movimentada temporada de Natal, Leão XIV tem alguns dias de descanso antes de celebrar a festa da Epifania da igreja em 6 de janeiro

O papa Leão XIV iniciou 2026 com um apelo à paz, destacando em particular os países "ensanguentados pelo conflito" e as famílias feridas pela violência. Leão XIV celebrou uma Missa de Ano Novo na Basílica de São Pedro e, em seguida, proferiu uma oração especial ao meio-dia de seu estúdio com vista para a praça, que estava cheia de peregrinos e turistas.

Leão XIV destacou que o dia 1º de janeiro marca o Dia Mundial da Paz da igreja e aproveitou a ocasião para fazer uma oração.

"Vamos todos rezar juntos pela paz: primeiro, entre as nações ensanguentadas pelo conflito e sofrimento, mas também dentro de nossos lares, nas famílias feridas pela violência ou pela dor", disse ele.

Após uma movimentada temporada de Natal, Leão XIV tem alguns dias de descanso antes de celebrar a festa da Epifania da igreja em 6 de janeiro. Nesse dia também, ele encerra oficialmente o Ano Santo de 2025, a celebração que ocorre uma vez a cada quarto de século e que trouxe milhões de peregrinos a Roma.

Logo depois, ele deverá presidir uma reunião de dois dias de todo o Colégio dos Cardeais, os príncipes da igreja que o elegeram papa, assim como aqueles que têm mais de 80 anos e não participaram do conclave, mas ainda permanecem parte do colégio

Leão XIV está ressuscitando uma tradição em grande parte evitada pelo papa Francisco de convocar os cardeais para buscar o conselho deles sobre como governar a Igreja Católica, que conta com 1,4 bilhão de fiéis. (Com informações da Associeted Press).

