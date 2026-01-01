Em 1ª missa de 2026, papa Leão XIV faz apelo à paz em países 'ensanguentados pelo conflito'
Após uma movimentada temporada de Natal, Leão XIV tem alguns dias de descanso antes de celebrar a festa da Epifania da igreja em 6 de janeiro
O papa Leão XIV iniciou 2026 com um apelo à paz, destacando em particular os países "ensanguentados pelo conflito" e as famílias feridas pela violência. Leão XIV celebrou uma Missa de Ano Novo na Basílica de São Pedro e, em seguida, proferiu uma oração especial ao meio-dia de seu estúdio com vista para a praça, que estava cheia de peregrinos e turistas.
Leão XIV destacou que o dia 1º de janeiro marca o Dia Mundial da Paz da igreja e aproveitou a ocasião para fazer uma oração.
"Vamos todos rezar juntos pela paz: primeiro, entre as nações ensanguentadas pelo conflito e sofrimento, mas também dentro de nossos lares, nas famílias feridas pela violência ou pela dor", disse ele.
Leia também
• Em sua primeira Missa do Galo, Papa Leão XIV defende pobres, estrangeiros e crianças
• Papa Leão XIV defende paz desarmada espelhada em luta de Cristo
Após uma movimentada temporada de Natal, Leão XIV tem alguns dias de descanso antes de celebrar a festa da Epifania da igreja em 6 de janeiro. Nesse dia também, ele encerra oficialmente o Ano Santo de 2025, a celebração que ocorre uma vez a cada quarto de século e que trouxe milhões de peregrinos a Roma.
Logo depois, ele deverá presidir uma reunião de dois dias de todo o Colégio dos Cardeais, os príncipes da igreja que o elegeram papa, assim como aqueles que têm mais de 80 anos e não participaram do conclave, mas ainda permanecem parte do colégio
Leão XIV está ressuscitando uma tradição em grande parte evitada pelo papa Francisco de convocar os cardeais para buscar o conselho deles sobre como governar a Igreja Católica, que conta com 1,4 bilhão de fiéis. (Com informações da Associeted Press).