GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Em 1ª visita a local de ataque, Netanyahu pergunta a soldados: 'Estão prontos para próxima etapa?' Primeiro-ministro visitou os kibutz que foram alvo do atentado terrorista no último sábado,

Em primeira visita aos kibutz que foram alvo do atentado terrorista no último sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversou com soldados e perguntou se eles estavam prontos para a próxima fase. Um vídeo e imagens da visita foram divulgados no perfil oficial de Netanyahu na rede social X (ex-Twitter).

“Vocês estão prontos? A próxima fase está chegando”, disse o primeiro-ministro no vídeo.

As imagens foram feitas nos kibutz Be’eri e Kfar Azza, localizados na fronteira da Faixa de Gaza e dois dos mais atingidos nos ataques de 7 de outubro. Até então Netanyahu não tinha visitado os locais atingidos na ocasião. O anúncio foi feito pelo governo israelense logo após o primeiro-ministro deixar a área.

