Sex, 31 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Em 2024, alertas chegaram a toda a população em 42,9% do RS

Pesquisa do IBGE traz dados sobre resposta às chuvas

Reportar Erro
Em 2024, alertas chegaram a toda a população em 42,9% do RSEm 2024, alertas chegaram a toda a população em 42,9% do RS - Foto: Alexandre Pessoa/Divulgação/RS

Os alertas sobre as chuvas de abril de 2024 no Rio Grande do Sul só alcançaram 100% da população em 42,9% das cidades atingidas pelo evento climático, que causou impactos severos e deixou 183 vítimas no estado. As informações constam na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic 2024), divulgada nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cerca de 459 municípios gaúchos, ou 92,4% do total, foram atingidos pelas chuvas, e, em seis em cada dez (63%), autoridades públicas emitiram alertas à população.

De acordo com a pesquisa, 388 municípios, ou o equivalente a 84,5% do total afetado pelas chuvas, possuíam Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Entretanto, somente 323 (70,4%) executaram esse plano durante as chuvas.

Nas 65 cidades em que o plano não foi executado, a falta de recursos financeiros foi explicada por oito municípios. Outros motivos citados foram: 

Impactos
Com a ocorrência da tragédia entre abril e maio, o estado soma os seguintes números de municípios afetados por desastres:

Leia também

• Desemprego cai para 5,6% em setembro, se mantendo no patamar recorde

• Chuva ajudou no combate a incêndios na Chapada dos Veadeiros

• Rio Grande do Sul confirma primeiro caso de intoxicação por metanol

A Munic 2024 revela também que 172 municípios gaúchos tiveram estruturas de unidades de saúde danificadas durante o evento, enquanto 142 relataram danos em equipamentos das unidades de saúde.

Suspenderam total ou parcialmente as unidades ou serviços de saúde 137 cidades; 111 tiveram demanda de remanejamento de pacientes; 110 apresentaram demanda de combustível; e 80 participaram de campanha vacinal da população e dos trabalhadores envolvidos na resposta ao desastre.

A pesquisa contabiliza que, durante as chuvas, 338 cidades registraram ocorrências com a população: 54 óbitos, 29 pessoas desaparecidas, 329 pessoas desabrigadas ou desalojadas, 82 pessoas feridas e 67 apresentaram doenças em decorrência de inundações, como dengue e leptospirose, entre outras.

Registraram danos a equipamentos e estruturas 412 municípios, sendo a maior parte (397) referentes a estruturas viárias, como pontes, rodovias e ferrovias.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter