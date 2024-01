Em ação do Juntos Pela Segurança, Governo de Pernambuco entrega 105 novas motos-patrulha

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), entregou, na manhã desta terça-feira (2), 105 novas motos-patrulha para a Polícia Militar do estado. O evento foi realizado no Palácio do Campo das Princesas, e faz parte de um conjunto de ações do programa Juntos Pela Segurança, lançado, oficialmente, em novembro do ano passado.

Neste primeiro lote serão entregues, ao todo, 208 novas motos-patrulhas e de resgate. Outras 103 ainda serão enviadas, até o final desta semana, para o Corpo de Bombeiros e para a Lei Seca — operação que funciona sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com o Governo, esse quantitativo representa um acréscimo de 65% na frota atual existente, que passará de 258 para cerca de 428 unidades.

"Nós iniciaremos esse novo ano com mais equipamentos disponíveis para que os policiais possam trabalhar de maneira mais eficiente e também garantindo mais segurança para eles. Neste mês de janeiro iremos aumentar o quantitativo de motos nos batalhões espalhados por Pernambuco inteiro. E também na saúde pública, através da Lei Seca, com a proteção do trânsito.", assegurou a governadora.

Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a efetividade da moto é muito grande para a segurança pública. “Ela consegue chegar em locais que o carro tem dificuldade para acessar, além de ser mais rápida, principalmente em momentos de congestionamento no trânsito”, enfatizou o titular da pasta.

Distribuição

As 105 motos entregues nesta terça serão distribuídas para Região Metropolitana do Recife, Nazaré da Mata, Goiana, Arcoverde, Caruaru e Petrolina. Deste quantitativo, 14 serão destinadas para a Lei Seca.

Parte delas substitui antigas motocicletas da frota, e outra se soma as já existentes. Um processo de renovação automático já previsto em contrato.

Presente na solenidade, o representante da Operação Lei Seca, major Gabriel Andrade, ressaltou a importância deste incremento para ações no trânsito. “No caso de um veículo que foge de uma blitz, por exemplo, a moto patrulha vai e tenta cessar definitivamente esse condutor para que ele possa ser fiscalizado”, explicou.

Estiveram presentes no evento os comandantes da Polícia Militar, coronel Tibério César; e do Corpo de Bombeiro Militar, coronel Luciano Fonsêca; a chefe da Polícia Civil, Simone Aguiar; e o gerente geral da Polícia Cientifica, Fernando Benevides.

Prefeitos de municípios contemplados com a entrega e parlamentares governistas também marcaram presença.

