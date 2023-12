A- A+

SOLIDARIEDADE Em ação social de Natal, Neoenergia distribui brinquedos para cerca de 430 crianças no Recife Atividade contou com a presença do Papai Noel e apresentação de músicas natalinas

Com o objetivo de promover o espírito natalino e o bem-estar social, a Neoenergia promoveu, nesta terça-feira (19), a ação Natal Iluminado para cerca de 430 crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade (LBV), da Organização de Auxílio Fraterno (OAF) e do Movimento Pró-Criança.

A iniciativa, realizada na sede da LBV, no bairro dos Coelhos, área central do Recife, contou com a visita do Papai Noel, distribuição de presentes e apresentação de músicas natalinas pelo Coral do Pró-Criança.

Para realizar a entrega dos brinquedos, voluntários da empresa e eletricistas também estiveram presentes no evento.

“Proporcionar este momento para todas essas crianças é uma alegria muito grande para todos que fazem a Neoenergia. Promover o bem-estar social, a qualidade de vida e o sorriso de cada uma delas é o que nos impulsiona. Desde 2010, já repassamos mais de R$ 125 milhões para as entidades realizarem seus trabalhos sociais. É algo que fazemos com muito orgulho”, comentou o presidente da distribuidora, Saulo Cabral, que também participou da ação.

Com a entrega dos presentes, diversas famílias foram diretamente beneficiadas.

“Ana Luiza sempre chega feliz da LBV e hoje, com o presente de Natal, está feliz demais. Ela me mostrou a varinha mágica que ganhou e está brincando de fada madrinha desde que recebeu o presente da Neoenergia”, afirmou Aurenize Ferreira da Costa, mãe de Ana Luiza, de 7 anos.



Veja também

Drogas Polícia europeia desmonte rede de tráfico de cocaína entre Brasil, França e Portugal