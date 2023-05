Em Afogados, motociclistas ganham antenas corta pipas durante ação educativa de trânsito

A- A+

Através de uma ação educativa de trânsito, os motoqueiros que trafegam pela Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, podem receber gratuitamente a instalação de uma antena corta pipas na loja Honda, localizada à esquerda da via, no número 1397. A expectativa é de que cerca de mil itens sejam entregues até às 18h. Garrafas e suportes para celulares também estão sendo dados.

O material, em forma de bastão retrátil, é colocado no guidão da motocicleta e tem o objetivo de proteger os motoqueiros contra linhas de cerol e chilenas. Afiadas e capazes de gerar cortes profundos e até mortes, ambas têm uso e venda proibidos por lei, de acordo com os artigos 129, 132 e 278 do Código Penal Brasileiro, além do artigo 37 da Lei das Contravenções Penais.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta Por Aplicativo do Estado de Pernambuco (Seambape) e as empresas Ifood e Mob Motos. No caso dos motoqueiros que trabalham como entregadoras do IFood, um código foi gerado para que a instalação fosse feita.



O presidente do Seabampe, Geison Lima, relembrou um episódio de acidente com um amigo por conta do cerol. Ele também frisou a falta de fiscalização e punição para quem age contra a lei nesses casos.

“Um amigo meu já se acidentou com a linha de cerol, justamente porque não estava usando a antena. É um suporte para a gente. A lei diz que é proibido, mas o governo é omisso”, afirmou.

Obrigatório para alguns

O uso das antenas corta pipa já é obrigatório para motos que fazem motofrete ou ainda mototáxis. Esses veículos têm a placa na cor vermelha.

