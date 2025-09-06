A- A+

TURISMO Em Alagoas, a Rota dos Pescados revela praias paradisíacas e histórias à beira do Velho Chico Conheça o roteiro que oferece cenários encantadores entre a praia de São Miguel dos Milagres e o Rio São Francisco, em Piranhas

A Rota dos Pescados Alagoanos é um destino próximo aos pernambucanos. O trajeto convida o viajante a uma experiência que conecta gastronomia, cultura e paisagem, a começar pela região de São Miguel dos Milagres. Esse trecho do litoral, a 170 km do Recife, é ideal para quem busca sossego com direito a cenário paradisíaco.

Esqueça o celular: a melhor tela será a das piscinas naturais e dos coqueiros imponentes. Os passeios de barco acontecem diariamente, com saídas agendadas de acordo com a tábua da maré.

São Miguel dos Milagres (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

O custo médio é de R$ 80 por pessoa, a depender da jangada e do trajeto, que costuma durar cerca de duas horas e pode ser contratado nas pousadas locais.

E como praia abre o apetite, dois endereços merecem figurar na pausa gastrô. No restaurante No Quintal, o casal Lucas Nogueira e Renata Amorim recebe como quem abre a porta de casa. As mesas ao ar livre acolhem pratos frescos, preparados com ingredientes colhidos na própria horta.

Já o Tahafa, do chef Roger Lima, aposta em uma cozinha tropical e criativa, sem abrir mão da atmosfera praieira.

Comunidade

A rota avança por mais 103 km até Maceió, onde vale a pena conhecer restaurantes como o Akuaba e o Mahr Gastronomia.

Para além da orla movimentada, um desvio de 40 minutos de carro leva ao município de Barra de São Miguel, onde o turismo de base comunitária abre espaço para um mergulho na vida local. Lá, os visitantes embarcam com os moradores para conhecer um criatório de ostras.

Palateia (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

O passeio custa, em média, R$ 70 por pessoa, em canoas que recebem até cinco turistas. A atividade, organizada pela Associação Paraíso das Ostras, precisa ser agendada.

O roteiro percorre um cenário de manguezal e Mata Atlântica preservada, em reserva ambiental. Juliana, barqueira de 37 anos, conduz o percurso com orgulho, explicando cada etapa da criação, depuração (limpeza) e comercialização do molusco.

Ao final da verdadeira aula de sustentabilidade e economia local, o visitante pode degustar ostras frescas, temperadas na hora. Com mel, ficam irresistíveis.

Piranhas

De Maceió a Piranhas são 281 km de estrada. E cada quilômetro compensa. O município histórico, no Sertão de Alagoas, está em alta no turismo ecológico.

Arte por todos os lados na Ilha do Fero (foto: Rui Nagae/Divulgação)



Suas casinhas coloridas compõem o cenário de uma cidade que foi ponto estratégico do acampamento de Lampião, na rota do Cangaço.

Mas não é só de história que vive Piranhas. O rio São Francisco é um espetáculo à parte, com passeios de barco que fogem do óbvio. O receptivo Além dos Cânions organiza experiências como a visita à tranquila ilha de Entremontes.



Boa hora para fazer compras, especialmente de bordados. Já na Ilha do Ferro, um povoado encantador recebe os turistas com arte, música e boas horas de prosa.

Serviços:

São Miguel dos Milagres:

No Quintal: @restaurantenoquintal

Tarrafa: @tahafamilagres

Maceió/Palateia:

Akuaba: @akuababr

Mahr: @mahrgastronomia

Paraíso das Ostras: @associacao_paraisodasostras

Piranhas:

Além dos Canions: @alemdoscanions

*O jornalista viajou a convite de quatro chefs alagoanos e ABIH



