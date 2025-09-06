Em Alagoas, a Rota dos Pescados revela praias paradisíacas e histórias à beira do Velho Chico
Conheça o roteiro que oferece cenários encantadores entre a praia de São Miguel dos Milagres e o Rio São Francisco, em Piranhas
A Rota dos Pescados Alagoanos é um destino próximo aos pernambucanos. O trajeto convida o viajante a uma experiência que conecta gastronomia, cultura e paisagem, a começar pela região de São Miguel dos Milagres. Esse trecho do litoral, a 170 km do Recife, é ideal para quem busca sossego com direito a cenário paradisíaco.
Esqueça o celular: a melhor tela será a das piscinas naturais e dos coqueiros imponentes. Os passeios de barco acontecem diariamente, com saídas agendadas de acordo com a tábua da maré.
O custo médio é de R$ 80 por pessoa, a depender da jangada e do trajeto, que costuma durar cerca de duas horas e pode ser contratado nas pousadas locais.
Leia também
• Pernambuco se destaca na geração de empregos no turismo no Nordeste
• Projeto oferece curso gratuito de cultura, meio ambiente e turismo para comunidade de Apipucos
• Vai a São Paulo? Conheça o Votre, especializado em pratos clássicos da culinária francesa
E como praia abre o apetite, dois endereços merecem figurar na pausa gastrô. No restaurante No Quintal, o casal Lucas Nogueira e Renata Amorim recebe como quem abre a porta de casa. As mesas ao ar livre acolhem pratos frescos, preparados com ingredientes colhidos na própria horta.
Já o Tahafa, do chef Roger Lima, aposta em uma cozinha tropical e criativa, sem abrir mão da atmosfera praieira.
Comunidade
A rota avança por mais 103 km até Maceió, onde vale a pena conhecer restaurantes como o Akuaba e o Mahr Gastronomia.
Para além da orla movimentada, um desvio de 40 minutos de carro leva ao município de Barra de São Miguel, onde o turismo de base comunitária abre espaço para um mergulho na vida local. Lá, os visitantes embarcam com os moradores para conhecer um criatório de ostras.
O passeio custa, em média, R$ 70 por pessoa, em canoas que recebem até cinco turistas. A atividade, organizada pela Associação Paraíso das Ostras, precisa ser agendada.
O roteiro percorre um cenário de manguezal e Mata Atlântica preservada, em reserva ambiental. Juliana, barqueira de 37 anos, conduz o percurso com orgulho, explicando cada etapa da criação, depuração (limpeza) e comercialização do molusco.
Ao final da verdadeira aula de sustentabilidade e economia local, o visitante pode degustar ostras frescas, temperadas na hora. Com mel, ficam irresistíveis.
Piranhas
De Maceió a Piranhas são 281 km de estrada. E cada quilômetro compensa. O município histórico, no Sertão de Alagoas, está em alta no turismo ecológico.
Suas casinhas coloridas compõem o cenário de uma cidade que foi ponto estratégico do acampamento de Lampião, na rota do Cangaço.
Mas não é só de história que vive Piranhas. O rio São Francisco é um espetáculo à parte, com passeios de barco que fogem do óbvio. O receptivo Além dos Cânions organiza experiências como a visita à tranquila ilha de Entremontes.
Boa hora para fazer compras, especialmente de bordados. Já na Ilha do Ferro, um povoado encantador recebe os turistas com arte, música e boas horas de prosa.
Serviços:
São Miguel dos Milagres:
No Quintal: @restaurantenoquintal
Tarrafa: @tahafamilagres
Maceió/Palateia:
Akuaba: @akuababr
Mahr: @mahrgastronomia
Paraíso das Ostras: @associacao_paraisodasostras
Piranhas:
Além dos Canions: @alemdoscanions
*O jornalista viajou a convite de quatro chefs alagoanos e ABIH