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CHUVAS Em alerta amarelo da Apac, Recife registra pontos de alagamento nesta terça (26) Reportagem foi às ruas e fez registros de acúmulo de água em diversos pontos da avenida Caxangá, entre os bairros da Madalena, Iputinga e Várzea, Zona Oeste da capital pernambucana

Em alerta amarelo de chuvas moderadas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Recife registrou pontos de alagamento nesta terça-feira (26).

A reportagem foi às ruas e fez registros de acúmulo de água em diversos pontos da avenida Caxangá, entre os bairros da Madalena, Iputinga e Várzea, Zona Oeste da capital pernambucana.

Além da avenida Caxangá, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) também informou que registrou pontos de alagamento na avenida Marechal Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira; no cruzamento entre a avenida Engenheiro Abdias de Carvalho com a avenida do Forte; Estrada dos Remédios; no cruzamento da avenida Maurício de Nassau com rua Pereira Coutinho Filho.

Alguns desses pontos de alagamento já são conhecidos da população, que sofre em dias de chuva com o alto volume de água nas ruas, além do congestionamento nas ruas.

Alerta da Apac

Recife, assim como toda a Região Metropolitana e Zonas da Mata Norte e Sul, está em estado de observação para pancadas de chuva com intensidade moderada. O aviso é válido para o dia inteiro. Até a publicação desta matéria, a Apac não atualizou o alerta.



Segundo a agência, a "atuação de uma confluência dos ventos em baixos níveis favorece a formação de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva".

O município onde mais choveu no estado foi Tamandaré, no Litoral Sul, com 40 mm nas últimas 12 horas. A lista segue com São José da Coroa Grande (38 mm) e Barreiros (29,74 mm). Recife aparece em quarto, com 27,4 mm. Os dados estão disponíveis no Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 9h40.

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