Em alerta laranja da Apac, Pernambuco teve volumes de chuva de quase 90 mm nas últimas 24h; veja
Município onde mais choveu no período foi Abreu e Lima, na RMR, com 85,6 mm
Pernambuco teve cidades com volumes superiores a 80 mm de chuva nas últimas 24 horas. A Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Mata Sul e Mata Norte do estado estão em alerta laranja da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para precipitações com intensidade moderada a forte desde a tarde da terça-feira (18).
O município onde mais choveu no período foi Abreu e Lima, na RMR, com 85,6 mm. A capital Recife vem logo depois, com 84,83 mm, seguido por Jaboatão dos Guararapes (84,3 mm), Camaragibe (75,28 mm), Pombos (73,2 mm) e Aliança (71 mm). Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 6h49 desta quarta (19).
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Segundo a previsão da Apac, um canal de umidade continua favorecendo pancadas de chuva de intensidade moderada, com possibilidade de serem pontualmente fortes.
De acordo com a agência, o sistema deve permanecer ativo principalmente durante a manhã desta quarta, perdendo força gradualmente durante a tarde e a noite.
Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.
- Observe alteração nas encostas.
- Permaneça em local abrigado.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).