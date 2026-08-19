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CHUVAS Em alerta laranja da Apac, Pernambuco teve volumes de chuva de quase 90 mm nas últimas 24h; veja Município onde mais choveu no período foi Abreu e Lima, na RMR, com 85,6 mm

Pernambuco teve cidades com volumes superiores a 80 mm de chuva nas últimas 24 horas. A Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Mata Sul e Mata Norte do estado estão em alerta laranja da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para precipitações com intensidade moderada a forte desde a tarde da terça-feira (18).

O município onde mais choveu no período foi Abreu e Lima, na RMR, com 85,6 mm. A capital Recife vem logo depois, com 84,83 mm, seguido por Jaboatão dos Guararapes (84,3 mm), Camaragibe (75,28 mm), Pombos (73,2 mm) e Aliança (71 mm). Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 6h49 desta quarta (19).

Segundo a previsão da Apac, um canal de umidade continua favorecendo pancadas de chuva de intensidade moderada, com possibilidade de serem pontualmente fortes.

De acordo com a agência, o sistema deve permanecer ativo principalmente durante a manhã desta quarta, perdendo força gradualmente durante a tarde e a noite.



Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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