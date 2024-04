Em alerta vermelho, China enfrenta chuvas torrenciais

A- A+

A China colocou parte do sul do país em alerta vermelho nesta terça-feira, devido às chuvas torrenciais na província de Guangdong, que tem Cantão como capital. Fortes chuvas atingiram o sul do país no fim de semana, inundando casas, ruas e terras agrícolas.

Este alerta, que corresponde ao nível mais elevado, está em vigor desde as 11h locais de Shenzhen, indicaram os serviços meteorológicos. As autoridades alertaram para um risco “muito elevado” de inundações repentinas.

Quatro mortos e milhares evacuados

Desde a semana passada, chuvas torrenciais atingiram a província de Guangdong, a mais populosa da China, com 127 milhões de habitantes, e emblemática do poder industrial chinês, com milhares de fábricas orientadas para a exportação. Quatro pessoas morreram e milhares de pessoas precisaram sair de casa em busca de refúgios.

No ano passado, a China enfrentou chuvas “mais intensas e extremas” durante a época de cheias do que em anos anteriores, com 72 estações meteorológicas nacionais registrando precipitações diárias recordes e 346 estações batendo recordes mensais, de acordo com a Administração Meteorológica da China.

