Em alusão ao Outubro Rosa, ação promove conscientização, exposição e exames de mamografia no Recife

Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, o Instituto JCPM, no Recife, realiza, nesta segunda-feira (23), diversas ações de orientação, além de exames e exposição sobre o tema.



Pela manhã, estudantes do Instituto vão às ruas de Brasília Teimosa e Pina, na Zona Sul da capital, conversar com moradoras para convidá-las a refletir sobre o autocuidado. Com o tema "Cuidado que Transborda", a ação ocorre nas ruas Arabaiana e São Luiz.



Paralelo à ação externa, 40 mulheres da comunidade de Brasília Teimosa, previamente cadastradas, participam - na sede do IJCPM, no Shopping RioMar, no Pina, de uma roda de conversa com orientações de saúde com a ginecologista Ladjane Delgado, seguida de atendimentos para exames da mama.



As mulheres cadastradas passarão por um exame clínico conduzido pela equipe do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila e receberão orientações sobre o autoexame.

“Caso a mulher tenha 40 anos ou mais e não realizou mamografia no último ano, ou se apresentar achado clínico, como nódulo palpável, iremos encaminhá-las à nossa clínica para realizar exame de imagem mais apropriado, seja ultrassonografia ou uma mamografia”, explica a radiologista Mirela Ávila, diretora-médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila.

Nesses casos, as pacientes contarão com um atendimento gratuito no Centro de Diagnóstico Lucilo Ávila, parceiro da ação do Instituto JCPM. As mamografias são indicadas para a mulher a partir dos 40 anos e devem ser feitas anualmente. Antes dessa faixa-etária, o exame é usado para mulheres com quadros específicos, com maior risco de desenvolver o câncer de mama.



“Ficamos muito sensibilizados nas edições anteriores quando muitas mulheres relataram que nunca haviam sido examinadas por um médico na investigação de nódulos ou alguma anomalia. Entendemos que palestras e conversas são de extrema relevância, mas oferecer exames é algo que pode mudar a vida de uma pessoa”, comenta a diretora de Desenvolvimento Social e Relações Institucionais do Grupo JCPM, Lúcia Pontes.



Mostras Artísticas

No encerramento da programação, a partir das 18h30, o auditório do JCPM Trade Center, no Pina, receberá 200 convidadas representantes de instituições localizadas no entorno para conferir mostras artísticas. Entre as atrações, está a exposição “Cuidado que Transborda”, do ex-aluno do IJCPM e fotógrafo Ubira Machado.



O profissional produziu o ensaio com 15 mulheres que passaram por tratamento de câncer. A história delas, com o making off do ensaio fotográfico, será contada no documentário “Sobre Existir”, exibido no local.

A produção é assinada pelos também ex-alunos do IJCPM Lucas Marçal e Ivana Milka. Haverá ainda a apresentação de dança do grupo Sereias Teimosas, formado por idosas de Brasília Teimosa.



Na sequência, as médicas Márcia Pedrosa (mastologista) e Mirella Ávila (radiologista) conversarão com a plateia sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

